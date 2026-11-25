* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 191 $

* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 475 $ à 375 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 365 dollars

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 675 $

* Avenzo Therapeutics Inc AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Avenzo Therapeutics Inc AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $

* Block Inc XYZ.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 87 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 202 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 391 $ à 299 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Cognizant CTSH.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 68 $ contre 70 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 127 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Dell Technologies Inc (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de cours à 450 $

* Dell Technologies Inc (Avant la réincorporation) DELL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 558 $ à 555 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 403 $ à 408 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 157 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 210 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 159 $ à 177 $

* Dycom Industries Inc DY.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 625 $ à 400 $

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $

* Endava Plc DAVA.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 1,57 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer » contre « neutre »

* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 181 $ contre 160 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer » contre « neutre »

* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $ contre 37 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 77 $ à 51 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 208 $ contre 220 $

* IBM IBM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 276 $ contre 350 $

* Infosys INFY.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 15 $

* Innodata Inc INOD.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 37 $ contre 120 $

* Insmed Incorporated INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $

* Insmed Incorporated INSM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $

* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Mastercard MA.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 751 dollars

* Minimed Group Inc MMED.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $

* Nutanix Inc NTNX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 214 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 175 $

* Paychex Inc PAYX.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 134 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $

* PayPal PYPL.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Quanta Services Inc PWR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 676 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* SAB Biotherapeutics Inc SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* SAB Biotherapeutics Inc SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 173 $

* Toast Inc TOST.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 35 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 111 $ à 106 $

* Visa Inc V.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 487 dollars

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 83 $ contre 130 $

* Wipro WIT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 1,72 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $