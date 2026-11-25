Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dycom Industries, Goodyear Tire & Rubber et Ulta Beauty.
POINTS FORTS
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* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $
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* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
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* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $
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* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 191 $
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* Aevex Corp AVEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 160 $ à 190 $
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* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $
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* Analog Devices Inc ADI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $
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* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 475 $ à 375 $
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* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
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* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 365 dollars
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* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3 700 $ à 3 675 $
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* Avenzo Therapeutics Inc AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
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* Avenzo Therapeutics Inc AVZO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $
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* Best Buy Co Inc BBY.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
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* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $
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* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
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* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $
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* Block Inc XYZ.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 87 dollars
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* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »
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* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 202 $
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* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 391 $ à 299 $
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* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »
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* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 dollars
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* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
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* Cognizant CTSH.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 68 $ contre 70 $
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* Coinbase Global Inc COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
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* Coinbase Global Inc COIN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 127 $
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* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
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* Dell Technologies Inc (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de cours à 450 $
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* Dell Technologies Inc (Avant la réincorporation) DELL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 558 $ à 555 $
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* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 403 $ à 408 $
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* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 171 $ à 157 $
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* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 210 $
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* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 159 $ à 177 $
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* Dycom Industries Inc DY.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 625 $ à 400 $
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* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 385 $
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* Endava Plc DAVA.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 1,57 $
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* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer » contre « neutre »
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* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 181 $ contre 160 $
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* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
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* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $
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* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »
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* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 28 $
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* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
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* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer » contre « neutre »
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* Globant S.A. GLOB.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 49 $ contre 37 $
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
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* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
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* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $
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* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 77 $ à 51 $
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* HP Inc HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
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* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
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* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 208 $ contre 220 $
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* IBM IBM.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 276 $ contre 350 $
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* Infosys INFY.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 15 $
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* Innodata Inc INOD.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 37 $ contre 120 $
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* Insmed Incorporated INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $
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* Insmed Incorporated INSM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 243 $ à 175 $
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* Insmed Incorporated INSM.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
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* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
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* Mastercard MA.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 751 dollars
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* Minimed Group Inc MMED.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
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* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
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* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 67 $
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* Nutanix Inc NTNX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
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* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 214 $
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* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 175 $
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* Paychex Inc PAYX.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 134 $
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* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »
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* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $
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* PayPal PYPL.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $
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* Quanta Services Inc PWR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
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* Quanta Services Inc PWR.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 676 $
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* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
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* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $
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* SAB Biotherapeutics Inc SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
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* SAB Biotherapeutics Inc SABS.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $
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* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
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* Sezzle Inc SEZL.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 173 $
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* Toast Inc TOST.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 35 $
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* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 600 $ à 730 $
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* Urban Outfitters Inc URBN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 94 $
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* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 111 $ à 106 $
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* Visa Inc V.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 487 dollars
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* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »
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* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 83 $ contre 130 $
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* Wipro WIT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 1,72 $
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* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
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* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $
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* Workday Inc WDAY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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