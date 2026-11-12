Avis d'analystes US : Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories, General Mills

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Capricor Therapeutics, Charles River Laboratories et General Mills.
POINTS FORTS
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* Capricor Therapeutics CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »
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* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Nvidia NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
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* Redwood Trust RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Abeona Therapeutics ABEO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
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* Acurx Pharmaceuticals ACXP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 31 $ à 11 $
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* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $
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* Advanced Micro Devices AMD.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformer »
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* Aevex AVEX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $
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* Aflac AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $
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* Aflac AFL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $
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* Airgain AIRG.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Allegiant Travel ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $
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* American Integrity Insurance AII.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
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* Anterix ATEX.O : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 86 $ à 103 $
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* APA APA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
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* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
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* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $
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* Atlanta Braves Holdings BATRK.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 73 $ à 91 $
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* Azenta AZTA.O : Needham relève son objectif de cours de 37 $ à 57 $
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* Azenta AZTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
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* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $
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* Capricor Therapeutics CAPR.O : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »
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* Cardinal Health CAH.N : Argus Research relève son objectif de cours de 264 $ à 309 $
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* Charles River Laboratories CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 388 $
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* Chevron CVX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 248 $ à 233 $
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* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »
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* Churchill Capital Corp Xi AGLT.O : J.P. Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 11 dollars
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* Cigna CI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 288 $ à 304 $
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* Cigna CI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $
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* Coinbase Global COIN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 203 $ à 150 $
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* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $
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* Conocophillips COP.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Corebridge Financial CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
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* Coreweave CRWV.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $
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* Coreweave CRWV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
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* Coreweave CRWV.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
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* Coty COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 3 $ à 4,5 $
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* CubeSmart CUBE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 49 $
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* CVS Health CVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 123 $ à 112 $
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* Devon Energy DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $
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* Devon Energy DVN.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Diamondback Energy FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 221 $ à 192 $
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* Diamondback Energy FANG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Digi International DGII.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $
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* Emerson EMR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 5 $, le portant à 160 $
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* Enersys ENS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $
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* Equitable Holdings EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $
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* Everpure P.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $
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* EVGO EVGO.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 2,5 $
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* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 172 $
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* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 193 $ à 186 $
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* Fervo Energy FRVO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
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* FIS FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 37 $ à 31 $
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* General Dynamics GD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 353 $ à 360 $
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
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* General Mills GIS.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
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* Gigacloud Technology GCT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $
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* Gitlab GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
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* Grocery Outlet GO.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $
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* Gulfport Energy GPOR.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 194 $ à 182 $
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* GXO Logistics GXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
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* Highpeak Energy HPK.O : Gerdes Energy Research passe de « vendre » à « neutre »
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* Humana HUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 502 $ à 602 $
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* Hut 8 HUT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $ à 81 $
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* Iheartmedia IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $
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* Iheartmedia IHRT.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
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* Intel INTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
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* International Money Express IMXI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 7 $
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* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
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* Itg ITG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
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* Itg ITG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18,00 $ à 9,00 $
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* Janus International JBI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $
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* Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
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* Jfrog FROG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $
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* Kodiak Gas Services KGS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 82 $ à 75 $
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* L3Harris Technologies LHX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 241 $ à 252 $
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* Lincoln National LNC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
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* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
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* Maravai Lifesciences Holdings MRVI.O : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
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* Martin Marietta Materials MLM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 662 $ à 640 $
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* Matador Resources MTDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 64 $ à 62 $
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* Matador Resources MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $
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* MBX Biosciences MBX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 90 dollars
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* MBX Biosciences MBX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
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* Mcgrath MGRC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 143 $ à 149 $
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* Metlife MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $
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* MetLife MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 113 $
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* Myriad Genetics MYGN.O : Stephens relève son objectif de cours de 3 $ à 6 $
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* Nvidia NVDA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 400 $ à 200 $
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* Nvidia NVDA.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Nvidia NVDA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 340 $ à 240 $
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* Nvidia NVDA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 350 $ à 280 $
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* Nvidia NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 285 $ à 225 $
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* Nvidia NVDA.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 300 $ à 200 $
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* Nvidia NVDA.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 465 $ à 186 $
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* Nvidia NVDA.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Nvidia NVDA.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 215 $
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* Nvidia NVDA.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
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* Nvidia NVDA.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 315 $ à 185 $
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* Nvidia NVDA.O : Melius Research abaisse sa recommandation à « neutre »
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* Nvidia NVDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 300 $ à 200 $
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* Nvidia NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « performant »
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* Nvidia NVDA.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation à « perform »
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* Nvidia NVDA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 230 $
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* Nvidia NVDA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 315 $ à 205 $
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* Nvidia NVDA.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas modifier »
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* Nvidia NVDA.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
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* Palo Alto Networks PANW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $
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* Pattern Group PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $
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* Pattern Group PTRN.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
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* Permian Resources PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
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* Planet Fitness PLNT.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
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* Progyny PGNY.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $
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* Prudential Financial PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 116 $ à 120 $
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* Prudential Financial PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $
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* Public Storage PSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 317 $ à 365 $
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* Quantinuum QNT.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 dollars
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* Ready Capital RC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,25 $
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* Reddit RDDT.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à 150 $
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* Redwood Trust RWT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 4,25 $ à 3,50 $
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* Redwood Trust RWT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Reformation REF.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
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* Reinsurance Group of America RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 292 $ à 312 $
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* Republic Services RSG.N : Argus Research relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »
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* Resideo Technologies REZI.N : Citizens relève son objectif de cours de 22 $ à 29 $
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* Riot Platforms RIOT.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Riot Platforms RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
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* Rocket Lab RKLB.O : Berenberg relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
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* Royal Caribbean RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
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* RPM International RPM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
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* Rubrik RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 125 $
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* Savara SVRA.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 dollars
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* Sight Sciences SGHT.O : UBS relève son objectif de cours de 8 $ à 13,5 $
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* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 41 $
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* Spyglass Pharma SGP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $
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* Spyglass Pharma SGP.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $
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* Starwood Property Trust (Maryland) STWD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
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* Suja Life SUJA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $
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* Suja Life SUJA.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
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* Targa Resources TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $
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* Target TGT.N : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $
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* The Buckle BKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $
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* The Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $
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* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 671 $ à 723 $
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* Unity Software U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
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* Unity Software U.N : Stonex relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
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* Unum Group UNM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $
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* Veradermics MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
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* Victoria's Secret VSXY.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
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* Victoria's Secret VSXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95,00 $ à 112,00 $
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* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 106 $
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* Walmart WMT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 136 $ à 147 $
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* Waterbridge Infrastructure WBI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
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* Wave Life Sciences WVE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $
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* Wayfair W.N : Argus Research relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
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* Williams-Sonoma WSM.N : UBS relève son objectif de cours de 247 $ à 265 $
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* Worksport WKSP.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 2 dollars
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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