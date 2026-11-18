Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Calumet, Disney et Nvidia.
POINTS FORTS
|
* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
|
* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
|
* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
|
* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
|
* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1 $
|
* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity passe de “acheter” à “conserver”
|
* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 180 $
|
* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
|
* Cue Biopharma CUE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 25 $
|
* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
|
* Energizer Holdings ENR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
|
* Fubotv FUBO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
|
* HCA Healthcare HCA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $
|
* Innoviva INVA.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 29 $
|
* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
|
* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”
|
* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 308 $
|
* Maplebear CART.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
|
* Natera NTRA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 363,5 $ à 350 $
|
* Nike NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à “neutre”
|
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
|
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 171 $
|
* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
|
* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
|
* Securitize Corp SECZ.N : B. Riley lance la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours à 14 $
|
* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
|
* The Home Depot HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 390 $
|
* The Home Depot HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 398 $ à 395 $
|
* The Home Depot HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
|
* The Home Depot HD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $
|
* The Home Depot HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 342 $ à 334 $
|
* The Home Depot HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 410 $ à 400 $
|
* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer