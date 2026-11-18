Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Calumet, Disney et Nvidia.
POINTS FORTS
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 à 37 dollars
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Acadia Pharmaceuticals ACAD.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
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* Agilon Health AGL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 139 $ à 132 $
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* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 369 $ à 254 $
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* Bally'S Corporation BALY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
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* Bill Holdings BILL.N : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 68 $
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* Bill Holdings BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 58 $ à 66 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 2,1 $ à 0,25 $
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* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »
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* BWX Technologies Inc BWXT.N : TD Cowen abaisse son cours-cible de 230 $ à 180 $
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* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
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* Cerenome Inc CNSY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 1 $ à 7 $
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* Cg Oncology CGON.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 89 $ à 120 $
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* Chime Financial CHYM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
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* Chord Energy Corporation CHRD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 178 $ à 183 $
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* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
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* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
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* CNX Resources Corp CNX.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
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* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
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* Comstock Resources CRK.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
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* Cue Biopharma CUE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 25 $
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* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 137 $ à 140 $
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* Disney DIS.N : Needham relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
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* Disney DIS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 119 $ à 133 $
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* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 126 $ à 141 $
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* Disney DIS.N : Stonex relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
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* Docusign DOCU.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
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* Dolby Laboratories DLB.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
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* Ecolab ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 365 $
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* Ecolab ECL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 320 $ à 331 $
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* Ecolab ECL.N : Stifel relève son objectif de cours de 337 $ à 356 $
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* Elevance Health ELV.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
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* Energizer Holdings ENR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
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* Energizer Holdings ENR.N : UBS relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
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* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $
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* Enovix Corp ENVX.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
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* Fennec Pharmaceuticals FENC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
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* Ferguson Enterprises FERG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
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* Fubotv FUBO.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $
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* Fubotv FUBO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
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* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de cours de 83 $ à 91 $
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* Granite Point Mortgage Trust GPMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 3 $
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* Greenwich Lifesciences GLSI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
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* HCA Healthcare HCA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $
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* Immix Biopharma IMMX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
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* Innoviva INVA.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 29 $
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* Insulet Corporation PODD.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
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* Intuitive Surgical ISRG.O : BTIG relève son objectif de cours de 454 $ à 513 $
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* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
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* Lifemd LFMD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $
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* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $
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* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4,35 $
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* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »
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* Lumexa Imaging Holdings LMRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
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* Manhattan Associates MANH.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 308 dollars
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* Maplebear CART.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
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* Mp Materials Corp MP.N : Needham reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 48 $
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* Natera NTRA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 363,5 $ à 350 $
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* Nextpower NXT.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $
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* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 98 $ à 104 $
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* Nike NKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
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* Nike NKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
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* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 305 $ à 308 $
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* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 515 $ à 350 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »
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* Nvidia Corporation NVDA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 275 $ à 293 $
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* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Oric Pharmaceuticals ORIC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
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* Orthopediatrics Corp KIDS.O : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
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* P&G PG.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 181 $
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* Pilgrims Pride Corp PPC.O : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
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* Planet Fitness Inc PLNT.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »
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* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 171 dollars
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* Range Resources Corporation RRC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
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* Reliance RS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $
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* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
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* Salesforce CRM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
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* Sallie Mae SLM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
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* Securitize Corp SECZ.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 dollars
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* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
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* Snowflake SNOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
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* Solv Energy Inc MWH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 37 $
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* Solv Energy Inc MWH.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »
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* Spire Inc SR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 93 $ à 96 $
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* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 271 $ à 285 $
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* Stryker Corporation SYK.N : BTIG relève son objectif de cours de 304 $ à 345 $
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* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
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* The Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
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* The Home Depot HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 357 $ à 360 $
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* The Home Depot HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 390 dollars
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* The Home Depot HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 398 $ à 395 $
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* The Home Depot HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
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* The Home Depot HD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 390 $ à 385 $
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* The Home Depot HD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $
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* The Home Depot HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 342 $ à 334 $
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* The Home Depot HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 410 $ à 400 $
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* The Home Depot HD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 373 $ à 376 $
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* The Home Depot HD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 420 $ à 417 $
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* The J. M. Smucker Company SJM.N : UBS relève son objectif de cours de 149 $ à 153 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 76 $
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* The New York Times Company NYT.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
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* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 132 $ à 140 $
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* Transdigm Group Incorporated TDG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1.163 $ à 1.305 $
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* Tyler Technologies TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
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* Tyler Technologies TYL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $
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* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 2 $
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* Viatris VTRS.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
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* Westlake Corp WLK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
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* Zoom Communications ZM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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