Avis d'analystes US / Cabot, Ionis Pharmaceuticals, Tesla

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cabot, Ionis Pharmaceuticals et Tesla.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 à 241 dollars
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 700 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 523 $ à 583 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 $ à 241 $
* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 188 $ à 184 $
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Ceva Inc CEVA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 43 $ à 30 $
* City Therapeutics Inc CTY.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 32 $
* Comfort Systems USA FIX.N : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 1 700 dollars
* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC relève son objectif de cours de 343 $ à 346 $
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* Delcath Systems Inc DCTH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 27,5
$ à 20 $
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours:
700 dollars
* Evgo EVGO.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; relève son
objectif de cours de 1,75 $ à 2 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 305 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 18 $, le portant
à 246 $
* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $
* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 54 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 725 $ à 1 840 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 172 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de
30 $ à 18 $
* Philip Morris PM.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 200 dollars
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 462 $ à 478 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 319 $ à 392 $
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 197 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 77 $
* Somnigroup International SGI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 86 $
* Sterling Infrastructure STRL.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»; objectif de cours: 585 dollars
* Structure Therapeutics GPCR.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14 $
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 54 $
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Needham relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $
* Vivid Seats Inc SEAT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $
* Xencor Inc XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11 $ à 5 $
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12 $
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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