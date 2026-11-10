Avis d'analystes US : Cabot, Ionis Pharmaceuticals, Tesla

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cabot, Ionis Pharmaceuticals et Tesla.
POINTS FORTS
|
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 à 241 dollars
|
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
|
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note "neutre"; objectif de cours: 700 dollars
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
|
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique .
|
* Advanced Drainage Systems WMS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 426 $ à 458 $
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 523 $ à 583 $
|
* Allstate Corp ALL.N : BMO relève son objectif de cours de 284 $ à 304 $
|
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 232 $ à 241 $
|
* Allstate Corp ALL.N : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 283 $
|
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 320 $ à 250 $
|
* American International Group Inc AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
|
* American Public Education APEI.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une recommandation "Achat"
|
* American Public Education APEI.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 dollars
|
* Angi Inc ANGI.O : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $
|
* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 5,5 $
|
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
|
* Assurant Inc AIZ.N : UBS relève son objectif de cours de 331 $ à 377 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 48 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 54 $ à 39 $
|
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 78 $ à 43 $
|
* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 188 $ à 184 $
|
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 600 $ à 380 $
|
* Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
|
* Becton Dickinson BDX.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $
|
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $
|
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
|
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
|
* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 68 $
|
* Camden Property Trust CPT.N : UBS relève son objectif de cours de 101 $ à 107 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 47 $
|
* Carlyle Group Inc CG.O : UBS passe de "acheter" à "neutre"
|
* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
|
* Celanese Corp CE.N : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $
|
* Centerspace CSR.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 43 $ à 30 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Ceva Inc CEVA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
|
* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 197 $ à 198 $
|
* City Therapeutics Inc CTY.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 32 $
|
* City Therapeutics Inc CTY.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 34 $
|
* Cognex Corporation CGNX.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 76 $ à 56 $
|
* Comfort Systems USA FIX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 1 700 $
|
* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC relève son objectif de cours de 343 $ à 346 $
|
* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $
|
* Csquare Inc CSQR.N : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
|
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $
|
* CVS Health Corporation CVS.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 114 $ à 105 $
|
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
|
* Delcath Systems Inc DCTH.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
|
* Delcath Systems Inc DCTH.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
|
* Devon Energy Corporation DVN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 20 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
|
* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
|
* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
|
* Emcor Group Inc EME.N : JP Morgan lance la couverture avec une note "neutre"; objectif de cours: 700 $
|
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à 288 $
|
* Essex Property Trust Inc ESS.N : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 286 $
|
* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 121 $ à 132 $
|
* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 70 $ à 81 $
|
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 172 $ à 139 $
|
* Evgo EVGO.O : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le secteur"; relève son objectif de cours de 1,75 $ à 2 $
|
* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 151 $ à 178 $
|
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève son objectif de cours de 313 $ à 314 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 292 $ à 305 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 273 $
|
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : UBS relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $
|
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
|
* First Solar Inc FSLR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 330 $ à 295 $
|
* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 51 $ à 65 $
|
* Ford F.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 16,5 $
|
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
|
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
|
* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
|
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 18 $, le portant à 246 $
|
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 218 $ à 217 $
|
* Hain Celestial HAIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,1 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 24 $
|
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 42 $ à 32 $
|
* Horizon Technology Finance Corporation HRZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 3,75 $
|
* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 420 $ à 520 $
|
* Ibex Ltd IBEX.O : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
|
* Immunocore Holdings Plc IMCR.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $
|
* Immunovant Inc IMVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
|
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 86 $ à 54 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 54 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 53 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 58 $ à 41 $
|
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
|
* Itafos Inc IFOS.V : Raymond James abaisse son objectif de cours de 3,75 $CA à 3 $CA
|
* JetBlue Airways Corporation JBLU.O : UBS relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $
|
* KKR & Co. KKR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
|
* KKR & Co. KKR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 105 $, contre 97 $ auparavant
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 81 $ à 70 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
|
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
|
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
|
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 254 $ à 270 $
|
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 635 $ à 700 $
|
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 960 $ à 686 $
|
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Gerdes Energy Research passe de "neutre" à "acheter"
|
* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
|
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
|
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 700 $ à 615 $
|
* Mastercard MA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 675 $ à 800 $
|
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
|
* Metlife MET.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 87 $ à 107 $
|
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 725 $ à 1 840 $
|
* Microchip Technology MCHP.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 130 $ à 100 $
|
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste "US 1"
|
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : UBS relève son objectif de cours de 123 $ à 128 $
|
* Mongodb Inc MDB.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 417 dollars
|
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,5 $
|
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"
|
* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $
|
* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 34 $
|
* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 40 $
|
* Neurogene Inc NGNE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
|
* NNN Reit Inc NNN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste "US 1"
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 315 $ à 250 $
|
* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 315 $ à 300 $
|
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
|
* Olin OLN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
|
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 330 $ à 240 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 360 $ à 285 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
|
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $
|
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 172 $
|
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 18 $
|
* Philip Morris PM.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 200 dollars
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 462 $ à 478 $
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 475 $ à 483 $
|
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 343 $
|
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 319 $ à 392 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 197 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 208 $ à 218 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : UBS relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
|
* Qualys Inc QLYS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
|
* RB Global Inc RBA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à 134 $
|
* Realty Income Corporation O.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
|
* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,75 $
|
* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
|
* Rocket Lab Corp. RKLB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $
|
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 490 $ à 450 $
|
* RPM International Inc RPM.N : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
|
* Sanmina Corporation SANM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
|
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de "vendre" à "conserver"
|
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
|
* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
|
* Septerna Inc SEPN.O : Stifel relève son objectif de cours de 49 $ à 60 $
|
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 56 $
|
* Skydance Corporation SKYD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
|
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 77 $
|
* Somnigroup International SGI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 86 $
|
* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 102 $ à 87 $
|
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Stonex relève son objectif de cours de 125 $ à 133 $
|
* Sterling Infrastructure STRL.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 585 dollars
|
* Structure Therapeutics GPCR.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 111 $ à 107 $
|
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 295 $
|
* Terawulf Inc WULF.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $
|
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
|
* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 344 $ à 357 $
|
* The TJX Companies Inc TJX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 184 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
|
* The Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 2 dollars, le portant à 8 dollars
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : BMO relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une note "neutre"; objectif de cours: 15 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
|
* the Trade Desk Inc TTD.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $
|
* Tidewater Inc TDW.N : Zephirin Group passe de "forte vente" à "vente"; relève son objectif de cours de 7 $ à 75 $
|
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $
|
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14 $
|
* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"
|
* Twfg Inc TWFG.O : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Udr Inc UDR.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
|
* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
|
* Veradermics, Incorporated MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
|
* Vericel Corporation VCEL.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 68 $
|
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James relève son objectif de cours de 230 $ à 245 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 54 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $
|
* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 50 $
|
* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 16,5 $
|
* Viant Technology Inc DSP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
|
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 66 $ à 52 $
|
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
|
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Needham relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
|
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 39 $
|
* Visa Inc V.N : Citigroup relève son objectif de cours de 440 $ à 490 $
|
* Vistance Networks Inc VISN.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le marché"
|
* Vistra Corp VST.N : Raymond James relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $
|
* Vivid Seats Inc SEAT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 4 $
|
* Vivid Seats Inc SEAT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 4 $
|
* Vivmark Residentia: UBS relève son objectif de cours de 71 $ à 74 $
|
* Walmart Inc WMT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
|
* Walmart Inc WMT.O : BMO relève son objectif de cours de 126 $ à 136 $
|
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $
|
* Xencor Inc XNCR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
|
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
|
* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS relève son objectif de cours de 4,5 $ à 5 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11 $ à 5 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12 $
|
* Zura Bio Ltd ZURA.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 22 $ à 10 $
|
* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
|
* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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