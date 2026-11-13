Avis d'analystes US : Azenta, Cencora, Stratasys

Vendredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Azenta, Cencora et Stratasys.
POINTS FORTS
|
* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
|
* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $
|
* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
|
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 425 $ à 455 $
|
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 770 $ à 580 $
|
* Applied Materials Inc AMAT.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »
|
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 500 $
|
* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
|
* Boost Run Inc BRUN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 25 $
|
* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $
|
* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
|
* Deckers Brands DECK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 dollars
|
* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 112 $ à 101 $
|
* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ajouter »
|
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 525 $ à 585 $
|
* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $
|
* Legence Corp LGN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 100 $ à 60 $
|
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
|
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 153 $ à 181 $
|
* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 21 $
|
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
|
* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
|
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 205 $ à 150 $
|
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
|
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 137 $
|
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
|
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 dollars
|
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 39 $
|
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer