Avis d'analystes : Nvidia, Phillips 66, TransDigm Group

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Jefferies réintroduit la valeur avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 175 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 78 $

* Ameren Corporation AEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 119,1 $ à 127,7 $

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "conserver" à "sous-performer"

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42,8 $ à 35,2 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le secteur"

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 336 $ à 360 $

* CMS Energy CMS.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 71,5 $

* Consolidated Edison ED.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 $ à 122 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 154 $

* CVS Health Corporation CVS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 113 $ à 108 $

* DTE Energy DTE.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Duke Energy DUK.N : HSBC relève son objectif de cours de 123 $ à 133,5 $

* Enovix Corporation ENVX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 10 $ à 2,5 $

* Entergy ETR.N : HSBC relève son objectif de cours de 123,5 $ à 127,5 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : HSBC relève son objectif de cours de 92 $ à 96,5 $

* Eversource Energy ES.N : HSBC relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* FirstEnergy FE.N : HSBC relève son objectif de cours de 50 $ à 51,5 $

* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 33 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 55 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Gilead GILD.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 79 $ à 72 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 145 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 123 $ à 115 $

* Insperity, Inc. NSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Jade Biosciences, Inc. JBIO.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Kiora Pharmaceuticals, Inc. KPRX.O : Maxim Group abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Marathon Digital Holdings MARA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 433 $ à 387 $

* Nextdecade Corporation NEXT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 7 $ à 7,5 $

* NRG Energy NRG.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 179 $ à 150 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse sa recommandation à "conserver"

* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 170 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 265 $

* PPL PPL.N : HSBC relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Baird relève son objectif de cours de 514 $ à 568 $

* Public Service Enterprise PEG.N : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 75 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 82 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Southern Co SO.N : HSBC relève son objectif de cours de 99,5 $ à 103 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 444,3 $ à 440 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.625 $ à 1.615 $

* Trinet Group, Inc. TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 361 $

* Vistra VST.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175,2 $

* WEC Energy Group WEC.N : HSBC relève son objectif de cours de 106,5 $ à 121 $

* X-Energy Inc XE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 12,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity passe de "conserver" à "acheter"