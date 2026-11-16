 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis d'analystes : Nvidia, Phillips 66, TransDigm Group
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment NVIDIA, Phillips 66 et TransDigm Group.

POINTS FORTS

* Duke Energy DUK.N : HSBC relève son objectif de cours de 123 $ à 133,5 $

* Gilead GILD.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse sa recommandation à "conserver"

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 265 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.625 $ à 1.615 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Jefferies réintroduit la valeur avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 175 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 78 $

* Ameren Corporation AEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 119,1 $ à 127,7 $

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "conserver" à "sous-performer"

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42,8 $ à 35,2 $

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le secteur"

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 336 $ à 360 $

* CMS Energy CMS.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 71,5 $

* Consolidated Edison ED.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 $ à 122 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 154 $

* CVS Health Corporation CVS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 113 $ à 108 $

* DTE Energy DTE.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Duke Energy DUK.N : HSBC relève son objectif de cours de 123 $ à 133,5 $

* Enovix Corporation ENVX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 10 $ à 2,5 $

* Entergy ETR.N : HSBC relève son objectif de cours de 123,5 $ à 127,5 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : HSBC relève son objectif de cours de 92 $ à 96,5 $

* Eversource Energy ES.N : HSBC relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* FirstEnergy FE.N : HSBC relève son objectif de cours de 50 $ à 51,5 $

* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 33 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 55 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Gilead GILD.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 79 $ à 72 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 145 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 123 $ à 115 $

* Insperity, Inc. NSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Jade Biosciences, Inc. JBIO.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Kiora Pharmaceuticals, Inc. KPRX.O : Maxim Group abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Marathon Digital Holdings MARA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 433 $ à 387 $

* Nextdecade Corporation NEXT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 7 $ à 7,5 $

* NRG Energy NRG.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 179 $ à 150 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse sa recommandation à "conserver"

* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 170 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 265 $

* PPL PPL.N : HSBC relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Baird relève son objectif de cours de 514 $ à 568 $

* Public Service Enterprise PEG.N : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 75 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 82 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Southern Co SO.N : HSBC relève son objectif de cours de 99,5 $ à 103 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 444,3 $ à 440 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.625 $ à 1.615 $

* Trinet Group, Inc. TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 361 $

* Vistra VST.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175,2 $

* WEC Energy Group WEC.N : HSBC relève son objectif de cours de 106,5 $ à 121 $

* X-Energy Inc XE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 12,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity passe de "conserver" à "acheter"

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 9 $

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
125,580 USD NYSE +1,64%
ALLIANT ENERGY
73,4300 USD NASDAQ +0,52%
AMEREN
114,770 USD NYSE +1,08%
AMRIZE
34,480 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
CANNAE HLDG
17,280 USD NYSE +1,05%
CHENIERE ENERGY
308,670 USD NYSE -0,28%
CMS ENERGY CORP
70,380 USD NYSE +1,65%
CONSOLIDATED EDI
120,995 USD NYSE +1,37%
CONSTELLATION BRD-A
145,570 USD NYSE +0,69%
CVS HEALTH
89,335 USD NYSE -0,51%
DTE ENERGY
139,730 USD NYSE +0,40%
DUKE ENERGY
129,170 USD NYSE +0,48%
ENOVIX
1,6000 USD NASDAQ -11,36%
ENTERGY
111,155 USD NYSE -0,67%
EVERGY
88,7750 USD NASDAQ +0,57%
EVERSOURCE ENERG
71,730 USD NYSE +0,82%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
29,530 USD NYSE +4,09%
FIRSTENERGY
47,010 USD NYSE +1,12%
GALAXY RG-A
14,3800 USD NASDAQ -5,27%
GILEAD SCIENCES
168,0800 USD NASDAQ +0,08%
GOOSEHEAD INS-A
46,0100 USD NASDAQ +0,77%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX -3,29%
HANCOCK WHITNEY
65,2800 USD NASDAQ +0,43%
HASBRO INC
120,5500 USD NASDAQ -0,77%
HUT 8
57,5700 USD NASDAQ -7,11%
JADE BIOSCIENCES
16,1400 USD NASDAQ +1,70%
JEFFERSON CAP
20,8800 USD NASDAQ +7,30%
KIORA PHARMA
1,2300 USD NASDAQ -7,52%
MARA HLDGS
6,9900 USD NASDAQ -2,92%
MARATHON PETRO
414,700 USD NYSE +0,37%
NEXTDECADE
6,5000 USD NASDAQ -0,31%
NRG ENERGY
97,095 USD NYSE -0,96%
NVIDIA
162,8500 USD NASDAQ -2,01%
PHILLIPS 66
264,890 USD NYSE +0,73%
PPL
35,665 USD NYSE +1,29%
PRAXIS PRECIS
328,1300 USD NASDAQ +1,04%
PUBL SVCS ENTERP
75,880 USD NYSE +1,44%
Pétrole Brent
95,83 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
88,77 USD Ice Europ -0,15%
TRANSDIGM
1 217,500 USD NYSE +1,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 08:15:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.11.2026 08:34 

    * CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux a annoncé lundi avoir signé un accord avec IGD IGD.MI dans le cadre duquel il va échanger des actions avec Coop Alleanza 3.0, l'actionnaire principal de son concurrent italien, en ... Lire la suite

  • DASSAULT AVIATION : L'indécision domine
    DASSAULT AVIATION : L'indécision domine
    information fournie par TEC 16.11.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, s'adresse à la presse après avoir voté lors de la présidentielle, le 15 novembre 2026 à Praia ( AFP / Jose Correia )
    Cap-Vert : le président sortant José María Neves réélu pour un second mandat
    information fournie par AFP 16.11.2026 08:30 

    Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires, promettant de continuer à "promouvoir les libertés" dans le pays et de travailler à une croissance ... Lire la suite

  • SEB SA : Le mouvement reste haussier
    SEB SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 16.11.2026 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,85 -0,10%
ADOCIA
4,674 0,00%
2CRSI
18,31 0,00%
Or
3 853,955 -0,68%
CAC 40
8 368,91 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank