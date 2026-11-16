Avis d'analystes : Nvidia, Phillips 66, TransDigm Group

Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment NVIDIA, Phillips 66 et TransDigm Group.
POINTS FORTS
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* Duke Energy DUK.N : HSBC relève son objectif de cours de 123 $ à 133,5 $
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* Gilead GILD.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse sa recommandation à "conserver"
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* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 265 $
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* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.625 $ à 1.615 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Advanced Drainage Systems WMS.N : Jefferies réintroduit la valeur avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 175 $
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* Alliant Energy Corp LNT.O : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 78 $
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* Ameren Corporation AEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 119,1 $ à 127,7 $
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* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "conserver" à "sous-performer"
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* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42,8 $ à 35,2 $
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* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"
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* Applied Aerospace & Defense AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $
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* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le secteur"
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* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
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* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 336 $ à 360 $
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* CMS Energy CMS.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 71,5 $
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* Consolidated Edison ED.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 $ à 122 $
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* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 142 $ à 154 $
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* CVS Health Corporation CVS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 113 $ à 108 $
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* DTE Energy DTE.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
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* Duke Energy DUK.N : HSBC relève son objectif de cours de 123 $ à 133,5 $
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* Enovix Corporation ENVX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 10 $ à 2,5 $
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* Entergy ETR.N : HSBC relève son objectif de cours de 123,5 $ à 127,5 $
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* Evergy, Inc. EVRG.O : HSBC relève son objectif de cours de 92 $ à 96,5 $
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* Eversource Energy ES.N : HSBC relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
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* FirstEnergy FE.N : HSBC relève son objectif de cours de 50 $ à 51,5 $
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* FIS FIS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 33 $
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* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 55 $
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* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
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* Gilead GILD.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
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* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $
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* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 79 $ à 72 $
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* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
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* Hasbro, Inc. HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 111 $ à 145 $
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* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
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* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 123 $ à 115 $
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* Insperity, Inc. NSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $
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* Jade Biosciences, Inc. JBIO.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $
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* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
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* Kiora Pharmaceuticals, Inc. KPRX.O : Maxim Group abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
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* Marathon Digital Holdings MARA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
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* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 433 $ à 387 $
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* Nextdecade Corporation NEXT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 7 $ à 7,5 $
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* NRG Energy NRG.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 179 $ à 150 $
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse sa recommandation à "conserver"
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 170 $
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* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 265 $
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* PPL PPL.N : HSBC relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
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* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Baird relève son objectif de cours de 514 $ à 568 $
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* Public Service Enterprise PEG.N : HSBC relève son objectif de cours de 72,5 $ à 75 $
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* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 82 $
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* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $
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* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $
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* Southern Co SO.N : HSBC relève son objectif de cours de 99,5 $ à 103 $
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* Talen Energy Corporation TLN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 444,3 $ à 440 $
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* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.625 $ à 1.615 $
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* Trinet Group, Inc. TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
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* Trustmark Corporation TRMK.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
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* Twist Bioscience Corp TWST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $
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* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 361 $
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* Vistra VST.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175,2 $
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* WEC Energy Group WEC.N : HSBC relève son objectif de cours de 106,5 $ à 121 $
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* X-Energy Inc XE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 12,5 $
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* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity passe de "conserver" à "acheter"
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* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 9 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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