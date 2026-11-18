Avis d'analystes France : Santander passe positif sur Air France-KLM, objectifs relevés sur EssilorLuxottica et Legrand

Santander relève Air France-KLM à surperformance et porte son objectif de cours à 17 EUR. EssilorLuxottica et Legrand bénéficient aussi d'objectifs relevés, tandis que L'Oréal est dégradé.

Air France-KLM : Santander relève sa recommandation de sous-performance à surperformance, avec un objectif de cours relevé de 9,30 à 17 EUR.

Alstom : Deutsche Bank maintient sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation à neutre, avec un objectif de cours réduit de 15,60 à 14 EUR.

Arkema : Berenberg maintient sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours réduit de 61 à 58 EUR.

Dassault Systèmes : Bernstein maintient sa recommandation à surperformance, avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation à pondération en ligne, avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 25,25 EUR.

Eramet : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à l'achat, avec un objectif de cours réduit de 53,70 à 33 EUR.

EssilorLuxottica : Morgan Stanley maintient sa recommandation à surpondérer, avec un objectif de cours relevé de 180 à 205 EUR.

Eurazeo : Autonomous Research maintient sa recommandation à neutre, avec un objectif de cours réduit de 52,10 à 51,40 EUR.

L'Oréal : Santander dégrade sa recommandation de surperformance à neutre, avec un objectif de cours relevé de 452 à 454 EUR.

Legrand : Bernstein maintient sa recommandation à surperformance, avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.

Wendel : Autonomous Research maintient sa recommandation à neutre, avec un objectif de cours réduit de 97,70 à 92,30 EUR.