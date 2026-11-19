Avis d'analystes France : Orange et 74Software couverts à l'achat

Stifel et Bestinver initient le suivi de 74Software et d'Orange à l'achat. Aéroports de Paris, Soitec et Vusiongroup voient leur objectif relevé.

74Software : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 52 EUR.

Aéroports de Paris : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 130 à 134 EUR.

Alstom : Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 9 à 8,50 EUR.

Michelin : Bernstein dégrade de surperformance à performance de marché et réduit son objectif de cours de 36 EUR à 32 EUR.

Orange : Bestinver Securities initie une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 17,50 EUR.

Soitec : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 190 à 195 EUR.

Vusiongroup : Euroland Corporate maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 235 à 240 EUR.

Worldline : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 10,60 à 9,10 EUR.