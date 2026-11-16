Avis d'analystes France : Oddo revalorise Vusion

Des étiquettes VusionGroup en magasin. (crédit photo : VusionGroup )
Pour démarrer la semaine, deux relèvements et deux abaissements d'objectifs, et pas grand chose d'autre...
Orange : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19,20 à 18,60 EUR.
Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 132,60 à 124,50 EUR.
Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 EUR.
Vusiongroup : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 à 215 EUR.
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