Avis d'analystes France : Morgan Stanley relève GTT, JP Morgan modère son objectif sur Soitec

Les analystes ajustent leurs objectifs de cours sur plusieurs grandes valeurs françaises. Eramet et Soitec subissent les révisions les plus marquées, tandis que Citi relève nettement sa cible sur Air France-KLM.

Air France-KLM : Citi reste neutre avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 14,60 EUR.

Arkema : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65 à 63 EUR.

BNP Paribas : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 117,31 à 118,54 EUR.

Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 27,20 à 26,30 EUR.

Eramet : BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 37 EUR.

GTT : Morgan Stanley relève de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 184 EUR.

SEB : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 72 EUR.

Soitec : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 190 EUR.

TotalEnergies : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 92 EUR.