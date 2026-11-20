Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur Stellantis, Soitec, Ubisoft et Elior

Pour terminer la semaine, plusieurs abaissements d'objectifs et un nouveau suivi sur ST.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 20,90 à 21,40 EUR.

Elior Group : Oddo BHF reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,90 EUR.

Publicis Groupe : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 118 à 120 EUR.

Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 200 à 160 EUR.

Stellantis : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 4 à 3 EUR.

STMicroelectronics : Roth Capital Partners initie une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 58 USD.

Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,85 à 4,75 EUR.

Verallia : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 20 EUR.