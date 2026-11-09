Avis d'analystes France : les brokers sont à l'achat sur Sanofi, Legrand et TotalEnergies

Les grosses capitalisations sont à l'honneur ce matin. Sanofi, Legrand et TotalEnergies bénéficient d'avis positifs.

BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 119 à 111 EUR.

Dassault Systèmes : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.

Genfit : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 22,40 à 23 EUR.

Kering : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 220 à 200 EUR.

L'Oréal : Rothschild & Co Redburn reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 415 à 465 EUR.

Legrand : UBS relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 EUR.

Publicis Groupe : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.

Safran : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 330 EUR.

Sanofi : BNP Paribas relève sa recommandation de neutre à surperformance et relève son objectif de cours de 79 EUR à 102 EUR.

Stellantis : Evercore ISI reste à performance en ligne avec un objectif de cours réduit de 5,50 à 4,50 EUR.

TotalEnergies : Landesbank Baden-Wuerttemberg relève sa recommandation de conserver à acheter et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 87 EUR.