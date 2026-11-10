Avis d'analystes France : Jefferies repasse acheteur sur Renault, SBG dégrade Kering

Kering (crédit photo : Adobe Stock )

Renault et Pluxee bénéficient de relèvements de recommandation, tandis que Kering est dégradé. Plusieurs objectifs de cours sont revus à la hausse, notamment pour Interparfums, Engie et Viridien.

Bouygues : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 16 EUR.

Engie : Mediobanca reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 26,10 à 30 EUR.

Eutelsat Communications : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 1,90 EUR.

Forvia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 9,85 EUR.

Interparfums : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 32 à 36,75 EUR.

Inventiva : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6,20 EUR.

Kering : SBG Securities dégrade sa recommandation d'achat à conserver et réduit son objectif de cours de 233 EUR à 210 EUR.

Pluxee : Goldman Sachs relève sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 11,60 EUR à 12,20 EUR.

Renault : Jefferies relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 30 EUR à 34 EUR.

SES : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 9 à 8,50 EUR.

Teleperformance : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 EUR.

Valeo : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 17,85 à 13,80 EUR.

Viridien : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 142 à 151 EUR.