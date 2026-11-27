Avis d'analystes France : des dégradations sur Sanofi et Accor

Coup de rabot dans le luxe. Trois bureaux d'études abaissent leur objectif de cours sur LVMH et JP Morgan vise aussi moins haut sur Hermès et Kering. Berenberg passe à conserver sur Accor et Santander revient à neutre sur Sanofi.

Accor : Berenberg dégrade d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 53 EUR à 51 EUR.

Aramis Group : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 5 à 3,70 EUR.

Axa : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 à 56 EUR.

EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 305 à 285 EUR.

Hermès International : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1 600 à 1 340 EUR.

Kering : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 175 EUR.

LVMH : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 495 à 490 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 380 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 500 à 455 EUR.

Rémy Cointreau : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52,60 à 57 EUR.

Sanofi : Grupo Santander dégrade de surperformance à neutre et réduit son objectif de cours de 106 à 96 EUR.

SCOR SE : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 EUR.