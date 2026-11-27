Coup de rabot dans le luxe. Trois bureaux d'études abaissent leur objectif de cours sur LVMH et JP Morgan vise aussi moins haut sur Hermès et Kering. Berenberg passe à conserver sur Accor et Santander revient à neutre sur Sanofi.
Accor : Berenberg dégrade d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 53 EUR à 51 EUR.
Aramis Group : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 5 à 3,70 EUR.
Axa : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 à 56 EUR.
EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 305 à 285 EUR.
Hermès International : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1 600 à 1 340 EUR.
Kering : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 175 EUR.
LVMH : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 495 à 490 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 415 à 380 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 500 à 455 EUR.
Rémy Cointreau : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52,60 à 57 EUR.
Sanofi : Grupo Santander dégrade de surperformance à neutre et réduit son objectif de cours de 106 à 96 EUR.
SCOR SE : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 EUR.
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