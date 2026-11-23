Les objectifs de cours progressent chez L'Oréal, Sartorius Stedim, SCOR et Veolia, mais reculent chez Hermès, LVMH et Soitec. Les avis divergent sur Interparfums.
Engie : Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat et réduit l'objectif de cours de 30 à 29,50 EUR.
Hermès International : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1480 à 1325 EUR.
Interparfums : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 EUR. Goldman Sachs dégrade d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 36,75 à 38 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 30 EUR.
L'Oréal : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 470 à 500 EUR.
LVMH : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 466 à 454 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 EUR.
SCOR : RBC Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.
Société Générale : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 94 à 95 EUR.
Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 149 à 115 EUR. Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 98 à 82 EUR.
STMicroelectronics : Rothschild & Co Redburn initie une recommandation neutre avec un objectif de cours de 48 EUR.
Vallourec : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 21,50 EUR à 20,80 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance et réduit l'objectif de cours de 27,30 à 22 EUR.
Veolia Environnement : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.
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