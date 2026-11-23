Avis d'analystes France : ça bouge sur Soitec, STMicro, Vallourec et Interparfums

Les objectifs de cours progressent chez L'Oréal, Sartorius Stedim, SCOR et Veolia, mais reculent chez Hermès, LVMH et Soitec. Les avis divergent sur Interparfums.

Engie : Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat et réduit l'objectif de cours de 30 à 29,50 EUR.

Hermès International : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1480 à 1325 EUR.

Interparfums : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 EUR. Goldman Sachs dégrade d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 36,75 à 38 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 30 EUR.

L'Oréal : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 470 à 500 EUR.

LVMH : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 466 à 454 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 EUR.

SCOR : RBC Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.

Société Générale : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 94 à 95 EUR.

Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 149 à 115 EUR. Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 98 à 82 EUR.

STMicroelectronics : Rothschild & Co Redburn initie une recommandation neutre avec un objectif de cours de 48 EUR.

Vallourec : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 21,50 EUR à 20,80 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance et réduit l'objectif de cours de 27,30 à 22 EUR.

Veolia Environnement : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.