Avis d'analystes France : ça bouge sur Capgemini, Sanofi, OVH et Vusion

Les analystes relèvent leurs objectifs sur Capgemini, Sanofi, Scor et Vusion. A l'inverse, les objectifs de cours de Crédit Agricole, Forvia, Pluxee et Safran sont abaissés.

Bureau Veritas : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31,54 à 33,91 EUR.

Capgemini : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 145 EUR. Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 170 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 16 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 21 à 19 EUR.

Forvia (ex-Faurecia) : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 EUR.

OVH Groupe : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10 à 17 EUR.

Pluxee : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours réduit de 15 à 12,50 EUR.

Safran : Wells Fargo reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 390 à 330 EUR.

Sanofi : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 83 à 90 EUR. RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.

Scor SE : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 38 EUR.

Vusion : Citi démarre le suivi à l'achat en visant 250 EUR.