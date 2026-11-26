Le logo de Bureau Veritas. (crédit photo : Adobe Stock )
Les relèvements d'objectifs dominent, avec Rémy Cointreau en tête. Eutelsat fait figure d'exception, avec une recommandation dégradée à la vente et un objectif abaissé.
Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53,60 à 54,90 EUR.
Bureau Veritas : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 35 EUR.
Eutelsat Communications : Deutsche Bank dégrade de conserver à vendre et réduit son objectif de cours de 2,10 EUR à 1,30 EUR.
LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 141 à 146 EUR.
Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 48,50 à 53 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 52 à 57 EUR. Invest Securities maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 58,70 à 63,40 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 235 à 265 EUR.
SES : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 11,50 à 11 EUR.
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