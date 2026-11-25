Beaucoup de mouvements ce matin chez les bureaux d'études, avec des changements de recommandations sur Sanofi, Renault et Ipsen.

Bureau Veritas : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 EUR.

Danone : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Ipsen : RBC Capital Markets dégrade sa recommandation de surperformance à performance sectorielle et relève l'objectif de cours de 148 EUR à 175 EUR.

L'Oréal : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 375 à 405 EUR.

Pernod Ricard : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 65 à 66 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 75 EUR.

Renault : JP Morgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre et réduit l'objectif de cours de 45 EUR à 35 EUR.

Sanofi : Barclays relève sa recommandation de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 EUR à 120 EUR.

Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 199 à 191 EUR.

Ubisoft Entertainment : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,40 à 4,90 EUR.

Valneva : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 2,20 à 2,05 EUR.

VusionGroup : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 63 à 67,30 EUR.