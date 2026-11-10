AVID égale l'offre de 1,6 milliard de dollars de Warburg Pincus pour la société australienne Ingenia Communities

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La société australienne Ingenia Communities INA.AX a annoncé mardi qu'AVID Property Group avait une nouvelle fois égalé la dernière offre de son concurrent Warburg Pincus, valorisant ainsi le promoteur immobilier spécialisé dans les résidences de loisirs à 2,28 milliards de dollars australiens (1,58 milliard de dollars).

AVID, promoteur immobilier basé à Sydney, a exercé son droit de contre-offre en vertu d'un acte de procédure et a relevé son offre de 5,50 à 5,60 dollars australiens par action.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le prix d’offre révisé représente une prime de 7,7 % par rapport au dernier cours de clôture d’Ingenia

* La société américaine Warburg Pincus avait soumis vendredi sa cinquième proposition au même prix d’offre

* Ingenia a ajouté que son conseil d'administration n'avait pas indiqué son intention de recommander la proposition révisée d'AVID à ses actionnaires et qu'il poursuivait ses efforts pour acquérir le promoteur immobilier résidentiel Peet PPC.AX

* Ingenia a déclaré que son conseil d’administration avait estimé que la proposition révisée d’AVID offrait à ses actionnaires un résultat équivalent ou supérieur à celui de l’offre de Warburg Pincus

* Warburg Pincus conservera un accès à Ingenia aux fins de diligence raisonnable jusqu’au 13 novembre , tandis qu’AVID a obtenu une prolongation de la date de fin de l’exclusivité jusqu’au 14 décembre

* AVID avait auparavant égalé l’offre de Warburg Pincus à 5,50 dollars australiens par action, après quoi ce dernier avait présenté son offre améliorée la semaine dernière

(1 dollar = 1,4468 dollars australiens)