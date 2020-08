Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aveva : salué pour son projet d'acquisition d'OSIsoft Cercle Finance • 25/08/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Aveva s'adjuge 3% à Londres après l'annonce par le groupe d'ingénierie -détenu à 60,2% par Schneider Electric- de son projet d'acquisition d'OSIsoft, fournisseur de services et logiciels de données opérationnelles industrielles en temps réel, moyennant cinq milliards de dollars. 'PI System de OSIsoft est une plateforme leader dans l'acquisition et la structuration de données pour ses clients, spécialisée dans les applications essentielles au coeur de la stratégie d'Aveva et de Schneider Electric', souligne le Français qui soutient donc l'opération. Schneider Electric s'est engagé à garantir environ 60% du prêt relais en faveur d'Aveva et à souscrire au prorata de sa participation d'environ 2,1 milliards de dollars au projet d'augmentation de capital de sa filiale britannique dans le but de financer la transaction.

