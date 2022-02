Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aveva: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Aveva recule de près de 4% à Londres, plombé par une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 3300 à 2000 pence, sur des estimations de BPA 2023-24 réduites de 15-20%.



'Une transition SaaS serait finalement positive, mais jusqu'à ce que le marché digère l'impact possible sur le compte de résultats, il est peu probable que l'action puisse performer', prévient le broker dans sa note sur le groupe britannique de logiciels pour l'industrie.





