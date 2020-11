Aveva : partenariat renforcé avec Microsoft

(CercleFinance.com) - Aveva annonce renforcer son partenariat stratégique conclu de longue date avec Microsoft pour accélérer la transformation numérique du secteur industriel, particulièrement en matière de cloud et d'intelligence artificielle (IA).

Il aidera à maximiser la valeur que les utilisateurs peuvent tirer de l'intégration de son portefeuille de logiciels avec les services cloud de Microsoft, et plus particulièrement avec Microsoft Azure (infrastructure, data et services d'intelligence artificielle).

'Les utilisateurs pourront ainsi réaliser des implémentations plus rapides, connecter les équipes plus facilement et générer des opportunités de croissance à travers l'ensemble de leur portefeuille intégré', ajoute l'éditeur de logiciels industriels et d'ingénierie.