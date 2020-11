Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aveva : le titre chute, un analyste abaisse son objectif Cercle Finance • 06/11/2020 à 13:19









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3,5%. Invest Securities indique que la dégradation de la performance organique tombe au mauvais moment, Aveva devant réaliser dans les prochains jours une augmentation de capital de 3,5Mds$ (un tiers de la capi actuelle) pour financer le rachat d'OSIsoft pour 5Mds$. ' Le management a tenté de rassurer en annonçant un fort rebond au S2, mais a peiné à convaincre, quand bien même certains éléments devraient jouer favorablement ' estime Invest Securities. ' Au regard de ce momentum incertain quant à la performance organique et d'un cours de bourse sous pression (-14% sur 1 mois) qui augmentera le nombre d'actions liées à l'AK et réduira la relution liée à OSIsoft, nous réitérons notre opinion neutre, avec un objectif réduit à 4 400p (contre 4600p) à la suite de la révision en baisse (-4% à -6%) de nos BNA 2021/22-22/23e' rajoute Invest Securities.

Valeurs associées AVEVA GROUP LSE -2.35%