Aventador: réduction du capital social décidée en AG

(CercleFinance.com) - La société de portefeuille Aventador (ex Algreen) fait part d'une résolution adoptée lors de son AG du 27 août, portant sur une réduction de son capital social, motivée par la nécessité de compenser des pertes enregistrées.



L'AG, après avoir pris connaissance du rapport détaillé du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, a décidé de réduire le capital social par diminution de la valeur nominale de chaque action.



Cette décision entraîne une baisse du capital social de 25.825.481,07 euros à 122.978,48 euros. Suite à cette opération, le capital social sera désormais composé de 1.229.784.803 actions, chacune ayant une valeur nominale de 0,0001 euro.



Cette mesure vise à apurer les pertes tout en préservant la structure financière de la société, afin de renforcer sa solidité et sa résilience sur le marché, la stratégie d'Aventador consistant à créer de la valeur pour ses actionnaires dans les mois et les années à venir.





