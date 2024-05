Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Avenir Telecom: un plan pour renouer avec la croissance information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a dévoilé vendredi un plan visant à améliorer ses performances commerciales afin de renouer avec la croissance après une chute de 39% de son chiffre d'affaires sur l'exercice écoulé.



Le fabricant de téléphones mobiles et d'accessoires sous la marque Energizer indique que le plan prévoit un pilotage analytique du développement commercial, supervisé directement par le comité de direction, depuis la génération d'opportunités jusqu'à la livraison des produits.



L'objectif est de maximiser la transformation et de déployer les bonnes pratiques sur l'ensemble des zones géographiques.



Le groupe marseillais dit viser par ailleurs la mise en place d'une politique 'grands comptes', là encore pilotée directement par la direction générale, visant à maximiser les opportunités auprès des clients clés, notamment en France.



Grâce à ce plan d'actions, Avenir Télécom espère renouer avec la croissance sur son exercice 2024/2025, avec une montée en puissance prévue au second semestre, grâce à l'arrivée des nouveaux produits à compter de la rentrée 2024.



'Nous sommes conscients que notre performance commerciale 2023 n'est pas à la hauteur des attentes et du potentiel de notre groupe', a déclaré Robert Schiano, son PDG.



Sur l'exercice 2023/2024, clos fin mars, la société a enregistré un chiffre d'affaires annuel en baisse de 39% à 14,1 millions d'euros, dans un contexte de baisse persistante du marché des smartphones.



Suite à ces annonces, le titre Avenir Telecom chutait de plus de 10% vendredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées AVENIR TELECOM Euronext Paris -9.10%