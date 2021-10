Avenir Telecom ressuscite Wonder

(AOF) - Avenir Telecom entend faire renaître la marque mythique Wonder dans le cadre de sa stratégie d'enrichissement de son portefeuille de marques et de conquête de nouveaux marchés à fort potentiel. Le groupe a déposé l'intégralité des droits de la marque Wonder. Avenir Telecom a l'ambition de commercialiser une gamme de produits sous la marque Wonder, tout en capitalisant sur le double ADN (cycle et électrique) de la société.

Avenir Telecom a ainsi pour ambition d'enrichir sa gamme de produits de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité mais également de se déployer sur le marché de la mobilité électrique.

Avenir Telecom souhaite donc capitaliser sur son expertise reconnue en matière de conception de produits électroniques pour le grand public, de supervision de la production au travers d'un écosystème d'usines partenaires et d'animation d'un vaste réseau mondial de distributeurs.

Cette nouvelle annonce confirme l'exécution du plan stratégique destiné à déployer le savoir-faire d'Avenir Telecom au travers de 3 axes complémentaires (enrichissement de son portefeuille de marques, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). Il offrira à Avenir Telecom une nouvelle source de revenus à compter du prochain exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Free offensif sur plusieurs fronts

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G.

Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment.

A l'international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s'affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.