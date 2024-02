Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Avenir Telecom: licence Energizer renouvelée jusqu'en 2030 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 12:28









(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a annoncé lundi la signature d'un accord avec Energizer Holdings pour renouveler et étendre leur accord de licence de marque jusqu'en 2030.



Depuis 2010, le groupe français conçoit et distribue des téléphones mobiles et des accessoires de mobilité commercialisés sous la marque de piles ménagères Energizer.



'Ce renouvellement témoigne de la confiance mutuelle entre les deux partenaires', indique la société marseillaise dans un communiqué.



A l'occasion de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, Avenir Telecom a dévoilé le P28K, un nouveau téléphone durci Energizer doté d'une batterie puissante devant lui permettre d'afficher la plus grande autonomie au monde.



L'extension de l'accord porte en premier lieu sur le domaine de l'informatique (ordinateurs portables et tablettes robustes) ainsi que sur les domaines de l'outillage et des équipements électriques, principalement en Europe.



Sur ces secteurs en forte croissance, Avenir Telecom pourra développer et commercialiser des outils électriques et sans fil pour le bricolage et le jardinage aux générateurs en passant par les pompes à chaleur.



Les premières ventes sont attendues dès l'été 2024.





