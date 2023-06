Avenir Telecom: le titre monte après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom évolue en nette hausse ce mardi à la Bourse de Paris suite à la publication de ses résultats annuels, marqués notamment par un renforcement de sa trésorerie.



Dans un communiqué de presse diffusé hier soir, le concepteur de téléphones et d'accessoires mobiles sous la marque Energizer, dit avoir 'parfaitement géré' la décroissance de son activité sur l'exercice clos au 31 mars.



Son chiffre d'affaires annuel s'est en effet replié de 20% à 23,3 millions d'euros sous l'effet du recul généralisé du marché des mobiles et des accessoires.



Le groupe est toutefois parvenu à générer une marge opérationnelle, avant coûts centraux, supérieure à celle qui prévalait en 2021-2022.



Grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, le taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, ressort en amélioration de plus d'un point, à 9,1% du chiffre d'affaires, contre 8% lors de l'exercice précédent.



Compte tenu du décalage temporaire ente le niveau d'activité et les coûts centraux, sa perte d'exploitation s'est toutefois accrue à -5,8 millions d'euros contre -1,4 million en 2021-2022.



La perte nette atteint, elle, quatre millions d'euros, contre un manque à gagner de l'ordre de 800.000 euros sur l'exercice précédent.



Motif de réjouissance, la trésorerie disponible s'est améliorée, pour s'établir à 27,8 millions d'euros à fin mars 2023 contre 24,9 millions un an plus tôt.



A la fin mars 2023, Avenir Telecom affichait ainsi des fonds propres de 20,7 millions d'euros, mais aucune dette.



La société estime que cette situation financière 'robuste' va lui permettre d'investir dans sa relance commerciale.



Aujourd'hui recentré sur son activité historique suite à l'arrêt des ventes d'ordinateurs portables et tablettes, Avenir Telecom dit préparer 'sereinement' son nouveau plan de développement.



A 9h45, le titre prenait pas loin de 6%, alors que, dans le même temps, l'indice CAC Mid & Small cédait près de 0,1%.