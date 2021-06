Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avenir Telecom : le partenariat avec la marque Thomson salué Cercle Finance • 04/06/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - L'action Avenir Telecom gagnait plus de 15% vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un partenariat stratégique avec le détenteur de la marque Thomson. Aux termes de l'accord, Avenir Telecom va faire bénéficier Group SFIT (Thomson Computing) de son expertise en matière d'approvisionnement, de fabrication en Asie et de logistique. L'objectif est de répondre à la forte demande de réseaux de distribution comme Best Buy ou Walmart dans un marché marqué par la pénurie de composants et l'explosion des coûts de production et de transport. L'accord prévoit également un volet commercial avec l'ouverture du réseau international de distributeurs d'Avenir Telecom aux produits de la gamme Thomson Computing. Créée en 2013, Thomson Computing détient le droit exclusif d'utiliser la marque Thomson dans les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires informatiques. Vers 12h00, le titre Avenir Telecom bondissait de plus de 15% alors que la Bourse de Paris était relativement stable. Pour mémoire, Avenir Telecom avait conclu en 2010 un accord de licence exclusif avec Energizer portant sur la conception d'une gamme d'accessoires.

