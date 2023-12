Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avenir Telecom: en perte au 1er semestre, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre Avenir Telecom reculait en Bourse vendredi après que le concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité a fait état de résultats semestriels en perte.



A la mi-journée, l'action du groupe marseillais, qui commercialise ses produits sous la marque Energizer, lâchait plus de 7%.



La société a fait état ce matin d'une perte de 3,3 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice 2023-2024, allant du 1er avril au 30 septembre, à comparer avec un bénéfice net de 0,9 million un an plus tôt.



Du fait de l'évolution moins favorable de son 'mix' produit - qui eu un impact direct sur la rentabilité de ses activités - et des coûts liés au renforcement de ses équipes commerciales, le résultat opérationnel ressort à -3,1 millions d'euros, contre une perte de 1,7 million sur la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe explique que son retour à la rentabilité doit maintenant passer par l'augmentation de ses volume d'activité et par l'optimisation de sa marge brute, deux chantiers sur lesquels plusieurs initiatives stratégiques devraient bientôt être mises en place.



Avec une trésorerie disponible de 24,3 millions d'euros à fin septembre et aucune dette financière, la société se dit en effet en mesure d'envisager des investissements, notamment en vue de relancer sa dynamique commerciale.



L'entreprise évoque tout particulièrement deux leviers de croissance prometteurs, à savoir le 'feature phone' et la diversification produit à travers ses marques, tout en continuant d'étudier activement des opportunités de croissance externe avec l'idée de rester 'extrêmement sélectif'.





