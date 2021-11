Avenir Telecom : confiance affichée après un doublement du CA

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a annoncé lundi avoir plus que multiplié par deux son chiffre d'affaires semestriel grâce au succès de sa nouvelle stratégie commerciale.

Le concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité a réalisé sur les six mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 21,2 millions d'euros, contre 9,5 millions un an plus tôt à périmètre comparable.

Dans un communiqué, le groupe - qui exploite la marque Energizer - explique que sa forte croissance est le fruit de la politique de diversification de l'offre mise en oeuvre dans le cadre de son plan stratégique.

Dans le détail, l'activité de ventes de produits de téléphonie mobile (smartphones, feature phones et accessoires), ressort à 10,7 millions d'euros et retrouve ses niveaux d'avant crise sanitaire.

La nouvelle activité de ventes de produits informatiques (ordinateurs portables et accessoires) réalisée dans le cadre de l'alliance avec Thomson a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros pour ses premiers mois de mise en oeuvre.

La société assure que cette croissance de l'activité devrait lui permettre d'afficher un résultat opérationnel semestriel en nette amélioration à fin septembre 2021 et ainsi confirmer le redressement engagé depuis trois ans.

Une dynamique qui présage d'un bon second semestre, d'après le groupe, qui fait d'ores et déjà d'un carnet de commandes de 21 millions d'euros pour des produits à livrer avant la fin de l'exercice.

L'action gagnait plus de 33% lundi matin à la Bourse de Paris pour retrouver des plus hauts de plus d'un an.