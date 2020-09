Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avenir Telecom : 1er jour de cotation des actions regroupées Cercle Finance • 30/09/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Avenir Telecom va effectuer aujourd'hui le premier jour de cotation de ses actions regroupées. Avenir Telecom annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé, du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 80 anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations des actions issues du regroupement. L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 80 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier.

