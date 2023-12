Avenir de Casino: les salariés veulent maintenir la pression

Appel à une large mobilisation ce week-end, à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire: les syndicats du groupe Casino s'efforcent de se faire entendre sur la situation de leur entreprise en grande difficulté financière, laissant craindre selon eux une "casse sociale" importante.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Quand l'intersyndicale de Casino (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC) a lancé un nouvel appel à manifester dimanche matin à Saint-Etienne "face à la menace de disparition d'emplois", elle ne l'a pas seulement adressé à l'ensemble des "salariés du groupe de toute la France" ou à ses sous-traitants. Sont aussi conviés "la population attachée à l'enseigne" et les "joueurs et supporters de l'AS Saint-Etienne", club qui s'appelait à sa naissance l'"Association sportive Casino" et qui évolue au stade Geoffreoy-Guichard, du nom du fondateur de Casino.

"Les gens disent qu'ils sont attachés à Casino, eh bien je dis: +venez le montrer+", a expliqué à quelques médias Jean Pastor, porte-parole (CGT) de l'intersyndicale lundi à la sortie du Tribunal de Commerce de Paris.

La justice a sans surprise prolongé lundi jusqu'au 25 février la période de sauvegarde accélérée dans laquelle le groupe vieux de 125 ans est entré fin octobre afin de "mettre en œuvre" la restructuration de sa dette, dans la continuité d'un accord avec ses créanciers et des candidats à sa reprise fin juillet.

Cet accord prévoit, outre la restructuration d'une dette insoutenable, un changement d'actionnariat avec, à horizon mars–avril 2024, une prise de contrôle par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor.

Mais dans l'intervalle, les performances commerciales ne se sont pas beaucoup améliorées et le groupe encore dirigé pour quelques mois par Jean-Charles Naouri a dû revoir plusieurs fois à la baisse ses ambitions financières, avant de se dire prêt à céder des magasins si des concurrents étaient intéressés.

Les syndicats alertent depuis sur ce qu'ils considèrent comme une "vente à la découpe" du groupe, qui aurait des conséquences sur l'emploi notamment dans les sièges et les réseaux de logistique.

En outre pour les salariés amenés à changer d'enseigne, l'incertitude est grande car les conditions de travail peuvent être bien différentes d'une entreprise de la grande distribution à une autre.

- Appel à Emmanuel Macron -

L'intersyndicale, qui a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander son "intervention" pour trouver "une alternative loyale sur le plan social", en appelle également au ministre de l’Économie.

Fin juillet, Bruno Le Maire avait déclaré au Parlement que "l’État [serait] vigilant sur l'emploi" et le maintien du siège de Casino à Saint-

Étienne. Les salariés "n'ont pas à payer pour les erreurs qui ont pu être commises par la direction" de Casino, avait-il martelé.

Lundi, le député (LFI) de la Somme François Ruffin est venu "soutenir" les salariés du groupe devant le Tribunal de Commerce et a estimé que "l’État a une dette à l'égard des salariés de Casino".

"L’État a laissé faire pendant des années, il a laissé faire Jean-Charles Naouri dont on voyait bien que son endettement menait droit dans le mur et pourtant il avait crédit ouvert dans les banques et au ministère", a-t-il accusé dans une déclaration publiée sur son compte X (ex-Twitter), demandant que l’État "garantisse que le groupe Casino va pouvoir continuer à exister".

Le député (Rennaissance) de la Loire Quentin Bataillon est également très mobilisé, indiquant à l'AFP que la disparition du nom de Casino serait "un traumatisme".

"Dans ma circonscription, qui ne compte pas que Saint-Étienne, il n'y a pas une seule famille qui ne compte ou n'a compté quelqu'un ayant travaillé chez Casino".