" Avec une inflation à 5,6%, la BCE a encore du travail devant elle " (Newton IM)

" Tant que l'inflation sous-jacente ne sera pas définitivement revenue à 2 %, il est difficile d'imaginer que la BCE puisse adopter une posture autre qu'hawkish, surtout si les économies de la zone euro restent stables et les marchés optimistes. La BCE a encore du pain sur la planche ", affirme Jonathan Day.

D'autres indicateurs de marché, tels que les rendements réels et les spreads périphériques, vont dans le sens de la décision de la BCE. Les rendements réels allemands se maintiennent autour de 0 %, soit plus de 1 % en dessous de leurs équivalents américains.

" La BCE n'a donc pas d'autre choix que de maintenir son orientation "hawkish" lors de sa prochaine réunion du 4 mai. Une nouvelle hausse de 50 points de base ne serait pas une surprise, étant donné le message constant du comité selon lequel l'inflation demeurait trop élevée et qu'il prévoyait de poursuivre le resserrement de la politique monétaire ", poursuit le gestionnaire de portefeuille.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.