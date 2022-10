Avec son service Showcase, Google lance un nouveau format d'actualités

AOF - EN SAVOIR PLUS

Parmi les signataires figurent des titres de la presse nationale (20 minutes, L'Equipe, l'Express, le Figaro, Le Monde, Le Parisien, le Monde...) et de la presse régionale (La Dépêche, le groupe Ebra, la Provence...).

Selon la firme américaine, "plus de 65 éditeurs représentant plus de 130 publications" en France ont signé pour utiliser ce service.

Une sorte de petite vitrine de leur production éditoriale du jour, dont ils maitrisent entièrement le contenu, et pour laquelle ils sont rémunérés par Google.

(AOF) - « Google News Showcase » a fait son apparition ce jeudi en France sur les portails du géant de la publicité digitale. Objectif : offrir une plus grande visibilité aux articles de 130 publications françaises, après avoir réussi à embarquer 1 800 sites d'actualités dans le monde. Déjà lancé dans une vingtaine de pays, de l'Espagne au Canada en passant par la Colombie, ce dispositif permet concrètement aux éditeurs de presse de proposer, dans les résultats de Google Actualités ou sur Google Discover, des petites fenêtres présentant plusieurs contenus de leurs sites.

