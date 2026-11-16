Avec Nvidia et Anthropic, l'IA va rester au centre de tous les débats

Après avoir aligné trois semaines consécutives de progression, les Bourses européennes devraient démarrer sans grand changement lundi matin, avec des écarts appelés à rester limités avant les multiples rendez-vous de premier plan attendus dans les prochains jours, à commencer par les résultats de Nvidia et l'introduction en Bourse décisive d'Anthropic. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant un gain de l'ordre de 0,2% pour le CAC 40 à Paris, de quelque 0,1% pour le DAX à Francfort et une ouverture globalement stable pour l'Euro STOXX 50.

La semaine qui commence sera principalement marquée par la publication trimestrielle de Nvidia, prévue demain, une perspective qui incite d'autant plus à l'attentisme que le titre du géant des puces dédiées à l'IA avait décroché de presque 9% la semaine passée après la brusque destitution de son patron emblématique, Jensen Huang.

"Si les prévisions de bénéfices venaient à décevoir, le cours de l'action serait confronté à une source de pression additionnelle", met en garde Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo Banque.

La valeur a enfoncé vendredi dernier son support des 165 dollars. Si sa correction devait se poursuivre, l'action pourrait revenir tester les 140 dollars, son prochain support majeur, même si certains spécialistes soulignent que le titre est maintenant entré dans une zone de survente.

Mais le véritable enjeu résidera davantage dans les commentaires ayant trait au choix du successeur de Huang. Le groupe californien apparaît encore très lié à son fondateur, qui a façonné sa stratégie, son positionnement technologique et sa vision pour l'avenir.

Si la communauté financière apprécie les qualités de l'ancienne directrice financière, Colette Kress, nommée CEO par intérim, le passage de relais succession s'annonce à haut risque et il va maintenant falloir que le fabricant de semi-conducteurs est prouve qu'il est devenu mature et qu'il ne s'en remet plus à un seul homme pour assurer sa destinée.

"Davantage de clarté sur les questions de gouvernance permettrait de réduire une partie de l'incertitude qui existe à court terme, mais restaurer la confiance dans la feuille de route stratégique de Nvidia va sans doute exiger plusieurs trimestres de patience", prévient Charu Chanana, chez Saxo Banque.

"Si cette publication peut venir conforter la qualité opérationnelle de l'entreprise, il est peu probable qu'elle réponde à l'ensemble des questions qui entourent le dossier en ce moment", ajoute-t-elle.

Anthropic en embuscade

L'attention des investisseurs devrait également se tourner vers l'entrée en bourse d'Anthropic, programmée pour ce jeudi.

L'entreprise réputée pour ses modèles IA de pointe comme Claude pourrait viser une valorisation boursière avoisinant les 1 400 milliards de dollars, ce qui la placerait a priori en dessous du récent record établi par l'IPO de SpaceX.

Un éventuel succès pourrait exercer une influence majeure en relançant le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur de l'IA dans son ensemble.

Pour Varun Datta, le fondateur du fonds de capital-investissement Truth Ventures, il s'agira d'un test de première importance, même si son prix élevé laisse selon lui peu de place à des mauvaises surprises.

"Son chiffre d'affaires trimestriel de 16,96 milliards de dollars témoigne d'une demande commerciale colossale, mais sa croissance a déjà ralenti, passant de 144% à 47%", note le professionnel.

"On demande aujourd'hui aux investisseurs de payer une prime qui suppose le maintien d'une croissance exceptionnelle pendant des années, alors même que l'entreprise atteint une taille considérable", ajoute-t-il.

"Pour les investisseurs, le risque n'est pas que l'IA échoue sur le plan commercial ; c'est qu'elle réussisse, mais que les rendements ne justifient pas le prix payé pour y participer", conclut Varun Datta.

L'agenda économique de la semaine s'annonce par ailleurs dense, avec notamment la parution des "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, qui devrait permettre mercredi soir d'en savoir plus sur l'évolution de la réflexion de l'institution alors que les chiffres supérieurs aux attentes de l'emploi et de l'inflation plaident toujours pour une poursuite du cycle de resserrement monétaire.

Une tonalité restrictive pourrait encore renforcer le dollar et peser sur l'euro, qui a dorénavant enfoncé son support des 1,115, ce qui pourrait l'amener à prochainement tester le soutien à 1,105, dont la cassure suggérerait une accentuation de la baisse, l'absence de support clair avant 1,075 dollar l'exposant à de nouveaux dégagements.

La remontée des rendements des bons du Trésor américain se poursuit, toujours alimentée par la perspective de prochaines hausses de taux. Celui des titres à dix ans prend 5 points de base à 5,15%, ce qui commence à le rapprocher de ses pics du mois d'octobre, au-delà de 5,30%.

Le marché pétrolier, qui affiche deux semaines consécutives de repli, peine à remonter la pente ce matin, toujours freiné par les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a indiqué vendredi que l'offre mondiale tendait désormais à dépasser la demande, une première depuis la guerre en Iran.

Le Brent se reprend ce matin d'à peine 0,6% à 96,4 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,6% au-delà de 89 dollars.