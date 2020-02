Avec Lendopolis, la Banque Postale incite ses clients à épargner dans les énergies vertes

Des rendements financiers intéressants, des entreprises locales, des investissements bons pour la planète... Les clients de la Banque Postale semblent convaincus par les projets de financement proposés sur Lendopolis, la filiale de finance participative de la banque, et se positionnent rapidement pour y placer leur épargne. Dernier projet en date, la levée de fonds du développeur d'énergies renouvelables Amarenco qui doit lever 6 millions d'euros avant fin février. Il a déjà réuni la moitié de la somme.

En une semaine, la collecte de fonds du développeur de centrales photovoltaïques Amarenco aura atteint plus la moitié de son objectif, fixé sur un peu plus d'un mois. Sur les 6 millions d'euros prévus, Amarenco a déjà collecté plus de 3,6 millions d'euros auprès de 787 particuliers, sur Lendopolis, la plate-forme de financement participatif filiale de KissKissBankBank spécialisée notamment dans les projets d'énergie renouvelable.

Le succès de cette collecte, Lendopolis le doit notamment à la Banque Postale, la maison-mère de la plate-forme de crowdfunding depuis qu'elle a racheté KissKissBankBank en juillet 2017. La banque intègre en effet progressivement l'option Lendopolis dans sa palette d'épargne à destination de ses clients patrimoniaux. "Cette offre trouve un bon écho auprès de nos clients car elle répond à trois préoccupations : elle offre de bons rendements, elle permet d'investir dans l'économie près de chez eux et elle a un intérêt environnemental", explique Pierre-Olivier Bernière, responsable synergies entre la Banque Postale et KissKissBankBank&Co.

Ces investisseurs particuliers inscrits sur la plateforme prêtent une partie de leur épargne à un développeur de projet, en l'occurrence Amarenco qui souhaite financer le rachat de centrales solaires dans le sud-est de la France. Ces projets de financement de la transition énergétique sont proposés pour une durée de deux à trois ans en général, et peuvent atteindre un rendement de l'ordre de 5 à 7 % avant impôt.

Développer l'épargne durable

Les conseillers bancaires jouent un véritable rôle d'apporteur d'affaires pour Lendopolis. Ils ont été formés aux pratiques du financement participatif région par région, en fonction des projets présentés sur la plate-forme. Celle-ci propose en effet aussi bien des projets de financement au niveau national, comme celui d'Amarenco, que des projets territoriaux ouverts uniquement aux épargnants locaux.

La sauce a rapidement pris. Aujourd'hui, la moyenne des investissements des clients du réseau bancaire public inscrits sur Lendopolis se situe entre 10 000 et 15 000 euros. Ils ont apporté entre deux tiers et trois quarts des 16 millions d'euros collectés par la plate-forme de financement pour des entreprises liées à la transition énergétique en 2019.

Le déploiement de cette offre de finance participative permet enfin de sensibiliser les épargnants à la finance durable. "Cela donne l'occasion aux conseillers bancaires d'expliquer la stratégie d'investissement responsable de la Banque Postale et de leur montrer nos produits ISR, notamment dans l'assurance-vie", confie Pierre-Olivier Bernière.

Arnaud Dumas, @ADumas5