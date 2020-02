Avec le Brexit, de plus en plus d'entreprises internationales déménagent aux Pays-Bas

Depuis le référendum sur le divorce entre Londres et Bruxelles en juin 2016, 140 entreprises ont opté pour les Pays-Bas, dont près de 80 l'an dernier, a indiqué le ministère néerlandais des Affaires économiques et du Climat.

Le Rijksmuseum d'Amsterdam se reflète dans une flaque d'eau le 29 mars 2019. ( ANP / KOEN VAN WEEL )

Le Brexit profite aux Pays-Bas. Face à l'incertitude de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a finalement eu lieu le 31 janvier trois ans et demi après de nombreux rebondissements, de nombreuses entreprises internationales choisissent de s'installer au pays des tulipes.

Depuis le référendum de juin 2016, "140 entreprises ont opté pour les Pays-Bas, dont 78 ont pris leur décision en 2019", a annoncé mercredi 19 février l'Agence néerlandaise des investissements étrangers (NFIA), qui dépend du ministère des Affaires économiques et du Climat.

"De plus en plus d'entreprises" font ce choix "même à présent que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et est entré dans une période de transition, l'incertitude sur la nouvelle relation économique et les effets désormais imprévus sur le commerce international demeure", a indiqué la NFIA dans un communiqué.

Les Pays-Bas ne figurent pas sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, mais la réglementation fiscale fait la part belle aux grands groupes , alléchés par des taxations intéressantes permettant une certaine optimisation fiscale en toute légalité.

Selon l'Agence, ces 140 entreprises prévoient de créer au total plus de 4.200 emplois et 375 millions d'euros d'investissements aux Pays-Bas au cours des trois premières années suivant leur déménagement.

Le groupe Discovery et le laboratoire japonais Shionogi font notamment partie des dernières compagnies à prévoir de déménager aux Pays-Bas.

En août 2019, la NFIA avait annoncé que près de 100 compagnies internationales avaient choisi les Pays-Bas depuis le référendum sur le Brexit. "Avec l'incertitude persistante (autour du Brexit), il est compréhensible que les entreprises opérant à l'international cherchent des alternatives sur le marché européen", a déclaré Jeroen Nijland, patron de la NFIA, cité dans le communiqué. "2020 sera une année importante pour ces entreprises. Beaucoup dépendra des spécificités des futurs arrangements dans les relations entre le Royaume-Uni et l'UE", a-t-il ajouté.

La NFIA affirme être actuellement en discussion avec plus de 400 compagnies qui envisagent un possible déménagement aux Pays-Bas. Cela inclut des sociétés britanniques, mais aussi des entreprises américaines et asiatiques "qui reconsidèrent leur structure européenne actuelle", a-t-elle précisé.