La Bourse de Paris sera désormais dirigée par Delphine d'Amarzit. Elle remplace Anthony Attia qui, de son côté, reste dans l'entreprise Euronext mais assumera désormais la fonction de directeur des marchés primaires et du segment post-marché. Delphine d'Amarzit est la troisième femme, en quelques semaines, à prendre la tête d'une Bourse européenne. En décembre dernier, Julie Vicker était annoncée pour la direction du LuxSE, le marché boursier du Luxembourg, et Julia Hoggett prenait la direction du London Stock Exchange.

Delphine d'Amarzit prendra ses fonctions le 15 mars. Elle est nommée présidente-directrice générale d'Euronext Paris et membre du comité de direction d'Euronext. La société Euronext opère plusieurs bourses en Europe, dont celles de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et est en train d'acquérir la Bourse de Milan.

Une première à Paris

Il s'agit d'une première pour la Bourse de Paris qui a, jusqu'à maintenant, toujours été dirigée par des hommes. Mais Euronext n'en est pas pour autant à son coup d'essai. En 2019, l'opérateur avait nommé au poste de PDG Isabel Ucha, pour la Bourse de Lisbonne, et Simone Huis in't Veld pour celle d'Amsterdam.

La nouvelle dirigeante de la place boursière de Paris travaillait précédemment chez Orange Bank, la filiale bancaire du groupe de télécommunication dont elle était directrice générale déléguée. Cette haute fonctionnaire a longtemps travaillé à la direction du Trésor, au ministère de l'Économie et des finances, et occupé des fonctions dans des cabinets ministériels. "C'est un honneur de rejoindre le comité de direction d'Euronext et de me voir confier la direction d'Euronext Paris, surtout à un moment aussi excitant pour le groupe et les opportunités pour la place de marché parisienne", a-t-elle réagit sur Twitter.

It is an honor to join @euronext's managing board and be entrusted with leading @euronext_fr Paris, especially at such exciting times for the group and opportunities for Paris' marketplace. Looking forward to meeting the teams, clients and stakeholders in a few weeks' time. https://t.co/TOxa4WgDfK

-- Delphine d'Amarzit (@ddamarzit) January 18, 2021