Le groupe de défense s'apprête à mettre la main sur le spécialiste français des lasers. A travers cette acquisition, Thales espère consolider une filière technologique européenne et capter la croissance des marchés de la défense et du spatial.

Thales a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives pour acquérir les 51,6% du capital de Lumibird détenus, via ses holdings, par Marc Le Flohic, PDG du groupe. Une fois ce bloc majoritaire acquis, Thales lancera une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les 48,4% restants, aux mêmes conditions financières, avec pour objectif de retirer Lumibird de la cote si les conditions légales sont réunies.

L'opération valorise l'activité photonique du spécialiste français des lasers à 440 millions d'euros en valeur d'entreprise. Au-delà de la sécurisation de technologies critiques, Thales entend ainsi fédérer la filière photonique européenne.

Concrètement, le prix proposé de 30,10 EUR par action représente une prime de 24,7% par rapport au cours moyen pondéré du dernier mois. Ce montant se décompose en un dividende exceptionnel de 11,34 EUR, lié à la cession de la division médicale de Lumibird à l'américain IPG Photonics, annoncée en juillet pour 300 MEUR, et un prix d'acquisition de 18,76 EUR effectivement versé par Thales.

Des compléments de prix pouvant atteindre 2,56 EUR par titre, essentiellement liés aux performances futures de l'activité médicale cédée, pourraient porter le montant total perçu par les actionnaires à 32,66 EUR par action.

Une ambition qui dépasse Lumibird

A l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi matin, Hervé Dammann, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes terrestres et aériens, a précisé que "cette opération ne vis[ait] pas à intégrer verticalement Lumibird au sein de Thales". Selon lui, le spécialiste des lasers doit en effet conserver sa capacité à fournir d'autres industriels, y compris les concurrents de son futur propriétaire, comme Saab ou Rheinmetall.

Le rapprochement de ces deux industriels qui se connaissent bien (Thales est déjà un client important de Lumibird, dont il représente entre 12 et 15% du chiffre d'affaires et une proportion légèrement supérieure du carnet de commandes) devrait permettre à Thales non seulement de sécuriser ses approvisionnements en composants critiques, notamment pour l'optronique aéroportée, mais également d'accélérer son développement dans les armes laser à énergie dirigée, un domaine dans lequel l'Europe accuse un déficit de capacités, a expliqué Hervé Dammann.

La croissance plutôt que les économies

Interrogés sur les synergies attendues d'une telle opération, les deux dirigeants n'ont pas été très diserts. "Il s'agit véritablement de créer de la valeur par la croissance que nous serons capables de capter ensemble, grâce à la combinaison des technologies", a assuré Hervé Dammann, qualifiant les synergies de coûts d'"assez marginales" dans l'évaluation de l'opération.

Marc Le Flohic compte notamment sur la puissance commerciale de Thales pour accélérer la montée en charge des capacités industrielles de Lumibird, après cinq années d'investissements soutenus. "Ensemble, nous pouvons transformer davantage de nos idées en produits, les fabriquer à plus grande échelle et les proposer à davantage de clients", a promis le PDG de Lumibird.

Pour rappel, forte de 660 salariés et d'une dizaine de sites, l'activité photonique de Lumibird a généré environ 145 MEUR de chiffre d'affaires en 2025. Sa croissance organique a atteint 14,9% sur les neuf premiers mois de 2026. À moyen terme, la défense et le spatial devraient représenter plus de 60% de ses revenus, contre moins de 50% actuellement.

Prix élevé, mais logique industrielle saluée

Thales paie un multiple de valorisation relativement élevé pour l'activité photonique de Lumibird, soit 23 fois le résultat opérationnel attendu en 2027, alors que le groupe de défense se négocie lui-même en Bourse sur la base d'un multiple de... 12 fois, relève Jefferies. Le bureau d'études juge néanmoins l'acquisition "stratégiquement pertinente", notamment au regard des synergies potentielles dans le spatial et la défense. L'opération reste par ailleurs de taille modeste à l'échelle de Thales.

De son côté, TP ICAP Midcap souligne que la prime offerte aux actionnaires de Lumibird atteint 46,5% après retraitement du dividende exceptionnel, contre 24,7% en apparence. Le courtier maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 31,50 EUR, à mi-chemin entre le prix de base proposé et le montant maximal susceptible d'être versé.

Peu avant 13 h, Thales progresse de 1,8% à Paris, à 238 EUR, tandis que Lumibird s'envole de 17,5%, à 28,8 EUR.