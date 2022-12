Avec deux nouveaux actifs, le patrimoine de la foncière MRM atteint 247,3 millions d’euros

Le taux d'occupation global du portefeuille d'actifs de MRM enregistre une nouvelle progression à 91%, avec une surface totale de 89 400 m2. MRM souligne que les deux actifs, acquis auprès de la société Altarea, ont un hypermarché Carrefour comme locomotive alimentaire et sont des centres de référence dans leur zone de chalandise.

(AOF) - MRM, société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce, publie un bilan de l’acquisition réalisée cette année de deux centres commerciaux, situés à Flins-sur-Seine dans les Yvelines et à Ollioules dans le Var, pour un montant total, droits inclus, de 90 millions d’euros. Avec l’intégration des deux centres, la taille du patrimoine a augmenté de 52% à 247,3 millions d’euros hors droits, le montant des loyers annualisés est en forte hausse à 15 millions d’euros.

