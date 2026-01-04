 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avatar : Le feu et la cendre" atteint le milliard de dollars de ventes de billets dans le monde
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney Studios DIS.N a déclaré dimanche que le film "Avatar: Le feu et la cendre" du réalisateur James Cameron a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le troisième film de la franchise à atteindre cette étape.

Valeurs associées

WALT DISNEY
111,870 USD NYSE -1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank