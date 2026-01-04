Avatar : Le feu et la cendre" atteint le milliard de dollars de ventes de billets dans le monde

Walt Disney Studios DIS.N a déclaré dimanche que le film "Avatar: Le feu et la cendre" du réalisateur James Cameron a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le troisième film de la franchise à atteindre cette étape.