Avatar : Le feu et la cendre" atteint le milliard de dollars de ventes de billets dans le monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Walt Disney Studios DIS.N a déclaré dimanche que le film "Avatar: Le feu et la cendre" du réalisateur James Cameron a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le troisième film de la franchise à atteindre cette étape.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer