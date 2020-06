AVAST fait son entrée au FTSE 100

(AOF) - Avast Plc, spécialiste des produits de sécurité digitale, annonce son intégration à l'indice FTSE 100, effective lundi 22 juin 2020. Avast a rejoint la Bourse de Londres en mai 2018 et est devenu un membre du FTSE 250 la même année. Son entrée au FTSE 100 fait suite à la révision de juin 2020 par le FTSE Russell.

Ondrej Vlcek, PDG d'Avast, confie : " Nous sommes heureux de faire partie de l'indice FTSE 100, l'un des principaux indices mondiaux, car nous sommes entrés à la Bourse de Londres (LSE) il y a seulement deux ans. Au cours des trente dernières années, Avast est passé d'une start-up visionnaire à un leader mondial des produits de sécurité et de confidentialité en ligne, avec plus de 435 millions d'utilisateurs dans le monde. Notre entrée au FTSE 100 aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre croissance et la reconnaissance de notre succès dans l'offre de produits primés afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs dans un monde digital qui évolue très vite ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.