AVAST améliore sa marge au premier semestre

(AOF) - Le spécialiste de la cybersécurité Avast a présenté des résultats semestriels en forte progression. Sur les six premiers mois de 2020, il a généré un bénéfice net de 86,5 millions de dollars contre un profit de 112,6 millions de dollars, un an plus tôt. Plus pertinent aux yeux des analystes, l'Ebitda ajusté a progressé de 2,1% à 241,4 millions de dollars, soit une marge de 55,7%, en amélioration de 31 points de base.

Les revenus ont pour leur part progressé de 1,5% à 433,1 millions de dollars. Ils ont augmenté de 6,6% en données comparables. Avast a franchi le cap des 13 millions de clients payants, soit une augmentation de 640 000 au premier semestre.

La société versera en octobre 2020 un acompte sur dividende de 4,8 cents par action, en hausse de 9,1%.

"Avast a démontré sa résilience commerciale depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Notre performance opérationnelle et financière globale a été solide, soutenue par la tendance du télétravail qui a entraîné une augmentation de l'activité des consommateurs en ligne et de l'engagement produits", a déclaré le PDG, Ondrej Vlcek.

Avant d'ajouter : " Les performances du groupe au premier semestre font présager de solides perspectives pour l'ensemble de l'année. " Avast anticipe une croissance interne des revenus supérieure au précédent objectif de 5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.