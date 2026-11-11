AVANT-PREMIÈRE : Tetra Tech en baisse ; publication des résultats prévue après la clôture

** L'action Tetra Tech TTEK.O a reculé d'environ 7 % mercredi, la société devant publier des résultats trimestriels faisant état d'un chiffre d'affaires en légère baisse, attendus après la clôture de la Bourse

** Selon LSEG, la société de conseil et d’ingénierie devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 1 %, à 1,15 milliard de dollars contre 1,16 milliard de dollars à la même période de l’année précédente, ainsi qu’un BPA ajusté de 0,47 dollar contre 0,45 dollar il y a un an

** En septembre, Tetra Tech a annoncé une augmentation de 500 millions de dollars de son programme de rachat d'actions

** Six des neuf analystes qui suivent le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou “acheter fortement”, tandis que trois recommandent de “conserver”

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre est de 41,00 $; le titre cotait dernièrement à 37,75 $

** TTEK affiche une hausse d’environ 13 % depuis le début de l’année, surperformant légèrement le Nasdaq .IXIC , qui a progressé d’environ 10 %