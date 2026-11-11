AVANT-PREMIÈRE : Tetra Tech en baisse ; publication des résultats prévue après la clôture

** L'action Tetra Tech TTEK.O a reculé d'environ 7 % mercredi, la société devant publier des résultats trimestriels faisant état d'un chiffre d'affaires en légère baisse, attendus après la clôture de la Bourse
** Selon LSEG, la société de conseil et d’ingénierie devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 1 %, à 1,15 milliard de dollars contre 1,16 milliard de dollars à la même période de l’année précédente, ainsi qu’un BPA ajusté de 0,47 dollar contre 0,45 dollar il y a un an
** En septembre, Tetra Tech a annoncé une augmentation de 500 millions de dollars de son programme de rachat d'actions
** Six des neuf analystes qui suivent le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou “acheter fortement”, tandis que trois recommandent de “conserver”
** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre est de 41,00 $; le titre cotait dernièrement à 37,75 $
** TTEK affiche une hausse d’environ 13 % depuis le début de l’année, surperformant légèrement le Nasdaq .IXIC , qui a progressé d’environ 10 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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