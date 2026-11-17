AVANT-PREMIÈRE : Nvidia recule avant la publication de ses résultats, sur fond de scandale impliquant son directeur général

** L'action Nvidia NVDA.O a reculé de 1,2 % mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les répercussions de la récente démission de son directeur général et des nouvelles restrictions américaines concernant les exportations de puces vers la Chine

** Le fabricant de puces devrait afficher une hausse de 91 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 109,11 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 2,48 dollars, contre 1,30 dollar il y a un an, selon LSEG

** Ce rapport trimestriel fait suite à la démission, la semaine dernière, du directeur général Jensen Huang, après la révélation de relations extraconjugales, notamment avec une femme que les services de renseignement américains soupçonnent d’être une espionne chinoise

** Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la directrice financière et directrice générale par intérim, Colette Kress, afin d’évaluer les perspectives de croissance sans Jensen Huang

** “Alors que nous attendons la nomination d’un directeur général permanent, nous constatons une certaine incertitude quant à la capacité de NVIDIA à défendre sa part de marché et à maintenir son rythme d’innovation en matière d’IA,” a écrit lundi Christopher Rolland, analyste chez Susquehanna, dans une note adressée à ses clients

** Par ailleurs, Washington a annoncé lundi qu’il restreindrait davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe

** Le titre NVDA a chuté d’environ 35 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, à la suite du scandale impliquant le directeur général et des craintes concernant un ralentissement potentiel du déploiement des centres de données dédiés à l’IA

** Le titre se négocie actuellement à 11 fois le bénéfice attendu, son plus bas niveau depuis 14 ans, selon les données de LSEG