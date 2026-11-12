AVANT-PREMIÈRE : Applied Materials en baisse ; publication des résultats prévue après la clôture

** L'action d'Applied Materials AMAT.O a reculé de 3,2% jeudi, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture, les investisseurs étant attentifs aux informations concernant l'augmentation de la participation du fournisseur d'équipements pour la fabrication de puces dans Besi et la demande de puces d'IA
** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 51% pour atteindre 10,30 milliards de dollars et à ce que le bénéfice par action ajusté s'établisse à 4,05 dollars, contre 2,17 dollars il y a un an
** La société a dépassé les estimations des analystes en matière de bénéfices lors des huit dernières périodes comptables
** Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a démissionné jeudi, provoquant une volatilité des actions liées à l’IA et des inquiétudes quant à l’avenir de l’écosystème de l’IA dans son ensemble
** Fin octobre, AMAT a annoncé son intention d’augmenter sa participation dans la société néerlandaise BE Semiconductor Industries (Besi) BESI.AS à environ 20%, renforçant ainsi son partenariat dans le domaine des technologies de liaison hybride pour les puces d’IA de nouvelle génération
** Les recommandations des analystes concernant AMAT comprennent 35 avis "achat fort" ou "achat" et quatre avis "conserver", selon les données de LSEG
** Le titre AMAT a bondi de 49% depuis le début de l’année, surpassant largement la hausse de 9% enregistrée par le Nasdaq .IXIC(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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