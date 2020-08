Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AVANT-PAPIER-Un Liban en crise attend l'issue du procès de l'assassinat d'Hariri Reuters • 04/08/2020 à 12:43









* Des condamnations pourraient raviver les tensions au Liban * Eviter un regain de tensions, priorité du Premier ministre * Les suspects du Hezbollah jugés par contumace, le groupe chiite dément toute implication * Le verdict pourrait compliquer les efforts en vue d'obtenir une aide internationale par Tom Perry BEYROUTH, 3 août (Reuters) - Quinze ans après la mort de Rafic Hariri dans un attentat suicide à la camionnette piégée à Beyrouth, qui avait plongé la région dans la tourmente, le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) doit rendre vendredi un verdict susceptible de raviver les tensions dans le pays. Jugés par contumace par le TSL, organe soutenu par les Nations unies qui siège dans la banlieue de La Haye, aux Pays-Bas, les quatre suspects, membres du Hezbollah chiite soutenu par l'Iran, sont soupçonnés d'avoir organisé et coordonné l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien Premier ministre libanais et chef de file de la communauté sunnite le 14 février 2005. Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Assad Hassan Sabra et Hussein Hassan Oneissi ont été confondus par l'analyse de données téléphoniques d'appel et de localisation. Ils sont tous les quatre accusés de "complot visant à commettre une attaque terroriste", Salim Jamil Ayyash étant en outre accusé de "commission d'un acte terroriste, homicide et tentative d'homicide". Défendus par des avocats commis d'office, ils ne sont pas apparus en public depuis plusieurs années mais pourront demander un nouveau procès ou faire appel s'ils se présentent devant la cour. Le TSL doit se prononcer vendredi sur les chefs d'accusation, les sentences - qui pourraient aller jusqu'à des peines de prison à vie - devant être prononcées ultérieurement. "JOUR DE VÉRITÉ ET DE JUSTICE" L'attentat suicide contre Rafic Hariri, qui a fait 21 autres victimes, avait déclenché une vague de réprobation internationale et les Libanais avaient manifesté en masse pour dénoncer la mainmise de la Syrie sur la vie politique libanaise, conduisant Damas à retirer ses troupes du Liban après 29 années de présence militaire. L'attaque avait également entraîné une recrudescence des tensions politiques et communautaires au Liban et à travers le Proche-Orient, en particulier quand l'enquête a commencé à se pencher sur une potentielle implication du Hezbollah dans la mort d'un homme politique bénéficiant du soutien des puissances occidentales ainsi que des monarchies sunnites du Golfe, adversaires de Téhéran. Le Hezbollah - qui est à la fois un parti politique représenté dans l'actuel gouvernement libanais et un mouvement armé - dément toute implication dans la mort de Rafic Hariri et refuse de coopérer avec le TSL, qu'il juge politisé et à la solde d'Israël. Même s'il est peu probable que les accusés soient remis à la justice en cas de condamnation, tout verdict de culpabilité pourrait accentuer les fractures communautaires non résolues depuis la guerre civile des années 1975-1990, alors que le Liban est déjà en proie à ses pires difficultés économiques depuis des décennies ainsi qu'à l'aggravation de l'épidémie de COVID-19. Les partisans de Rafic Hariri, dont son fils Saad, ancien Premier ministre, expliquent qu'ils ne cherchent pas la vengeance ou l'affrontement mais appellent à respecter les futures décisions du TSL. "Nous (...) attendons avec impatience que le 7 août soit un jour de vérité et de justice pour le Liban et un jour de sanction pour les criminels", a déclaré Saad Hariri la semaine dernière. "ÉVITER LES CONFLITS" Saad Hariri a démissionné de son poste de Premier ministre fin octobre dernier, face à la multiplication des manifestations de défiance à l'encontre d'une classe politique accusée de corruption, de mauvaise gestion des finances publiques et jugée responsable de la crise économique dans le pays. Son successeur Hassan Diab, soutenu par le Hezbollah et ses alliés, a quant à lui estimé sur Twitter la semaine dernière que le Liban devait en "priorité" éviter une recrudescence de l'agitation dans le sillage du verdict du tribunal. Cette décision, quelle qu'elle soit, n'aura "aucune valeur" aux yeux du Hezbollah, a cependant prévenu Salem Zahran, un analyste proche des dirigeants du mouvement chiite. Pour Nabil Boumonsef, rédacteur en chef adjoint du quotidien libanais An Nahar, ni Saad Hariri ni le leader du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ne souhaitent une escalade des tensions. Il s'attend cependant à voir Saad Hariri demander à ce que les accusés soient remis à la justice en cas de condamnation, ce qui placerait le Hezbollah sur la défensive sur le plan politique, en dépit de sa puissance militaire. Le refus du mouvement chiite de remettre ses militants pourrait alors fragiliser le gouvernement dont il fait partie. Les répercussions de cette décision de justice pourraient également compromettre les efforts du Liban - soutenus par la France - pour obtenir une aide internationale destinée à surmonter la profonde crise économique qui sévit dans le pays. "La France (...) devra prendre position sur le Hezbollah après le prononcé du verdict le 7 août", a souligné Nabil Boumonsef. La branche armée du Hezbollah libanais figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne considèrent également la branche politique du mouvement islamiste chiite comme une organisation terroriste. La France avait organisé à Paris une conférence de donateurs qui avait permis au Liban d'obtenir plus de 11 milliards de dollars de promesses de dons ou de prêts pour investir dans des infrastructures destinées à relancer son économie moribonde. En visite à Beyrouth fin juillet, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a exhorté les dirigeants libanais à mettre en oeuvre d'urgence des réformes "attendues depuis trop longtemps" afin de bénéficier d'une aide du Fonds monétaire international (FMI). (Avec Dominic Evans version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

